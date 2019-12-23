Рождество по-королевски: как правящие дома Европы готовятся к праздникам

До Рождества и Нового Года уже остались считанные дни, так что европейские монархи продолжают свой праздничный марафон. Наряжают елки, готовят подарки и делятся этим приятными хлопотами в соцсетях. Традиционно, делают специальные семейные фото, на которых демонстрируют жителям своих стран настоящих дух рождества. Фокус собрал самые эффектные фотографии правящих домов Европы.









Королева Великобритании отметила приближение рождества фотографией, на который юный принц Джордж готовит праздничный пудинг с отцом и дедушкой. Это традиция: представители королевской семьи готовят угощение для бойцов Королевского британского легиона. В этом году к ним примкнул и старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон. "Четыре поколения на одном фото", - написано под снимком.













Князь и княгиня Монако к Рождеству подготовились масштабно, пока семейную елку они не показали, но зато устроили праздник для маленьких монегасков. 600 детей было приглашено во дворец.













Король Нидерландов Виллем-Александр уже записал в холле дворца Уист-тен-Бош праздничную речь. Ее будут транслировать в первый день Рождества по всем телеканалам.













Король Норвегии с семьей для рождественского фото собрались в Красной гостиной дворца, и показали подарок от местных детей: пряничный домик.













В Дании правящая королева Маргрете II рождественского семейного фото пока не показала, но зато продемонстрировала, что во дворце не боятся пожаров и зажигают настоящие свечи на елке. А также приоткрыла дверь в королевское хранилище, где хранятся портреты монархов и елочные игрушки, которыми скоро украсят рождественскую елку в столице.

















Филипп, король Бельгии, и королева Матильда показали рождественское фото с четырьмя детьми и елку с вертепом, которые установили в королевском дворце.





















Шведская кронпринцесса Виктория продемонстрировала традиционный рождественский семейный портрет. А ранее показывала, как выбирает рождественскую елку.











