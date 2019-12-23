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В рамках импичмента Трампу могут предъявить новые обвинения

24.12.2019 08:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В рамках процедуры импичмента демократы могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу обвинения по новым статьям.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, который юридический Комитет нижней палаты направил в апелляционный суд округа Колумбия.

Отмечается, что это может произойти после дачи экс-юрисконсультом Белого дома Дональда Макгана своих показаний.

Демократы рассчитывают, что после его показаний, появится подтверждение того, что американский лидер произвел действия, еще не зафиксированные в обвинениях. Тогда Комитет будет рекомендовать использовать новые статьи импичмента. По данным СМИ, в случае появления новых статей обвинения против Трампа, в Палате представителей может пройти новое голосование по импичменту.

В свою очередь, Дональд Трамп возмущается тем, что демократы задерживают процесс в Сенате в рамках импичмента.

"Какое право сумасшедшая Нэнси имеет на то, чтобы затягивать процесс в Сенате? Никакого! У нее плохие доказательства, и она стремится сделать так, чтобы результат не оказался для нее отрицательным. Охота на ведьм должна закончиться сейчас же процессом в Сенате", – написал американский лидер в Twitter.

Трамп отметил, что демократы из нижней палаты пытаются таким образом "подчинить себе Сенат".
 
 
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В рамках процедуры импичмента демократы могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу обвинения по новым статьям.
 
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