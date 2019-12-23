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«14 суток ни за что». Активист Петр Маркелов вышел на свободу
Источник материала: Партизан
Встретить активиста около Центра изоляции правонарушителей в Минске собралось около двадцати человек. Но Маркелова выпустили на 2 часа раньше, чем планировалось. Сразу после выхода на свободу активист рассказывает, что сейчас чувствует себя хорошо.
Но начался административный арест с давления, передает
«На третий день меня забросили в камеру такую, где находились бездомные люди. Они были очень грязные, антисанитарные условия. У одного человека были вши, педикулез, невозможно было находиться в той камере», – сетует Петр Маркелов.
Петр пожаловался на жесткие условия содержания и потребовал адвоката, но того не пускали три дня. Вместе с правозащитниками Маркелов будет жаловаться на условия содержания.
Уже через 4 дня, 27 декабря, Маркелова ждет новый суд за активное участие в акции против интеграции с Россией, которая состоялась 7 декабря. Тем не менее, активист не теряет надежды встретить Новый год на свободе.
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Встретить активиста около Центра изоляции правонарушителей в Минске собралось около двадцати человек. Но Маркелова выпустили на 2 часа раньше, чем планировалось....
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