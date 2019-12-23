«14 суток ни за что». Активист Петр Маркелов вышел на свободу

"Белсат" . Но начался административный арест с давления, передает





«На третий день меня забросили в камеру такую, где находились бездомные люди. Они были очень грязные, антисанитарные условия. У одного человека были вши, педикулез, невозможно было находиться в той камере», – сетует Петр Маркелов.





Петр пожаловался на жесткие условия содержания и потребовал адвоката, но того не пускали три дня. Вместе с правозащитниками Маркелов будет жаловаться на условия содержания.









Уже через 4 дня, 27 декабря, Маркелова ждет новый суд за активное участие в акции против интеграции с Россией, которая состоялась 7 декабря. Тем не менее, активист не теряет надежды встретить Новый год на свободе.











