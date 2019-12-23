В Ивацевичском районе столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус (лобовое)

Источник материала: Виртуальный Брест

23.12.2019 года в 11-12 в Березовский РОЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 156 км автодороги Р-2 «Столбцы-Ивацевичи-Кобрин», в 1,5 км западнее д. Нехачево Ивацевичского района.





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В результате столкновения легкового автомобиля «Рено-Сценик» и грузопассажирского микроавтобуса «Мерседес-Бенц Спринтер» был заблокирован один из водителей, требовалась помощь спасателей.





Прибывшие к месту вызова работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента из легкового автомобиля деблокировали водителя, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован.