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Как будут работать медучреждения в новогодние праздники

24.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

По какому расписанию будут работать организации здравоохранения в январе следующего года?

 

1 января (среда), 2 января (четверг) и 7 января (вторник) —  по графику праздничного дня.

4 января (суббота) — по графику рабочего дня.

6 января (понедельник) — по графику работы в субботний день.

 

Это общий график работы больничных организаций здравоохранения, амбулаторно-поликлинических организаций, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных организаций и организаций медтехники, организаций особого типа.

 

В субботние дни вызвать врача на дом можно будет до 15 часов, поликлиники будут работать до 18 часов.

В выходные и праздничные дни — вызов врача на дом с 9 до 12 часов, медучреждение будет открыто до 15.00.


 
 
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  По какому расписанию будут работать организации здравоохранения в январе следующего года?   1 января (среда), 2 января (четверг) и 7 января (вторник) —  по графику...
 
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