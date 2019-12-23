Как будут работать медучреждения в новогодние праздники

Источник материала: Горецкий вестник

По какому расписанию будут работать организации здравоохранения в январе следующего года?

1 января (среда), 2 января (четверг) и 7 января (вторник) — по графику праздничного дня.

4 января (суббота) — по графику рабочего дня.

6 января (понедельник) — по графику работы в субботний день.

Это общий график работы больничных организаций здравоохранения, амбулаторно-поликлинических организаций, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических, аптечных организаций и организаций медтехники, организаций особого типа.

В субботние дни вызвать врача на дом можно будет до 15 часов, поликлиники будут работать до 18 часов.

В выходные и праздничные дни — вызов врача на дом с 9 до 12 часов, медучреждение будет открыто до 15.00.