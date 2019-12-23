|
В Рясне горела баня
24.12.2019 10:53 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
21 декабря в 20.22 на линию «101» поступило сообщение о загорании в бане в Рясне. Спасателями по прибытии к месту установлено открытое горение кровли бани.
Хозяйка постройки, 1951 г.р., пенсионерка.
В результате пожара огнем уничтожена кровля и повреждена внутренняя отделка помещения бани. Рассматриваемая причина пожара – нарушение хозяйкой правил по эксплуатации печного отопления, теплогенерирующих аппаратов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 декабря в 20.22 на линию «101» поступило сообщение о загорании в бане в Рясне. Сообщение В Рясне горела баня появились сначала на Информационный портал Каменецкого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)