В Рясне горела баня

Источник материала: Навiны Камянеччыны

21 декабря в 20.22 на линию «101» поступило сообщение о загорании в бане в Рясне. Спасателями по прибытии к месту установлено открытое горение кровли бани.

Хозяйка постройки, 1951 г.р., пенсионерка.

В результате пожара огнем уничтожена кровля и повреждена внутренняя отделка помещения бани. Рассматриваемая причина пожара – нарушение хозяйкой правил по эксплуатации печного отопления, теплогенерирующих аппаратов.



