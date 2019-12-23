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В Рясне горела баня

24.12.2019 10:53 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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21 декабря в 20.22 на линию «101» поступило сообщение о загорании в бане в Рясне. Спасателями по прибытии к месту установлено открытое горение кровли бани.

Хозяйка постройки, 1951 г.р., пенсионерка.

В результате пожара огнем уничтожена кровля и повреждена внутренняя отделка помещения бани. Рассматриваемая причина пожара – нарушение хозяйкой правил по эксплуатации печного отопления, теплогенерирующих аппаратов.

В Рясне горела баня

 
 
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21 декабря в 20.22 на линию «101» поступило сообщение о загорании в бане в Рясне. Сообщение В Рясне горела баня появились сначала на Информационный портал Каменецкого...
 
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