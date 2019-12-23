Дед Мороз глазами детей. В Ивьевской детской библиотеке прошел конкурс рисунков

В Ивьевской детской библиотеке-филиале прошел конкурс «Портрет Деда Мороза», который проводился с 1 по 19 декабря 2019 года. В нем приняло участие 40 работ. Как рассказали организаторы, при выборе лучших работ учитывалась оригинальность, самостоятельность, внешний вид и трудоемкость работы, факт соответствия сложности выполненной работы указанному возрасту, а также соответствие работы новогодней тематике.
Победителей конкурса определяло жюри и награждало ценными подарками:
1-е место – Варвара Короляш, ученица 2 «А» класс Ивьевской СШ,
Павел Гуща, ученик 6 «А» класса гимназии №1 г. Ивье.
2-е место – Дарья Гурская, ученица 2 «А» класса Ивьевской СШ.
Никита Холяво, ученик 2 «А» класса Ивьевская СШ.
Поощрительные призы награждены:
Милана Шабанович, ученица 2 «А» класса Ивьевская СШ,
Дарья Вайчан, ученица 1 «А» класса Ивьевской СШ,
Мария Дагиль, ученица 1 «А» класса Ивьевской СШ,
Павел Драгун, ученик 2 «Б» класса Ивьевского я/с-СШ.
Победители конкурса получили билеты на новогоднюю анимационную программу в д. Залейки. Оставшиеся конкурсанты – благодарность за участие, сладкие подарки и небольшие поощрительные призы от библиотеки.