Дед Мороз глазами детей. В Ивьевской детской библиотеке прошел конкурс рисунков

Источник материала: Ивьевский край

В Ивьевской детской библиотеке-филиале прошел конкурс «Портрет Деда Мороза», который проводился с 1 по 19 декабря 2019 года. В нем приняло участие 40 работ. Как рассказали организаторы, при выборе лучших работ учитывалась оригинальность, самостоятельность, внешний вид и трудоемкость работы, факт соответствия сложности выполненной работы указанному возрасту, а также соответствие работы новогодней тематике.

















Победителей конкурса определяло жюри и награждало ценными подарками:

1-е место – Варвара Короляш, ученица 2 «А» класс Ивьевской СШ,

Павел Гуща, ученик 6 «А» класса гимназии №1 г. Ивье.

2-е место – Дарья Гурская, ученица 2 «А» класса Ивьевской СШ.

Никита Холяво, ученик 2 «А» класса Ивьевская СШ.

Поощрительные призы награждены:

Милана Шабанович, ученица 2 «А» класса Ивьевская СШ,

Дарья Вайчан, ученица 1 «А» класса Ивьевской СШ,

Мария Дагиль, ученица 1 «А» класса Ивьевской СШ,

Павел Драгун, ученик 2 «Б» класса Ивьевского я/с-СШ.

Победители конкурса получили билеты на новогоднюю анимационную программу в д. Залейки. Оставшиеся конкурсанты – благодарность за участие, сладкие подарки и небольшие поощрительные призы от библиотеки.