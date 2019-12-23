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В Ивацевичском районе столкнулись Renault и Mercedes: потребовалась помощь спасателей
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки пострадал при столкновении с микроавтобусом в Ивацевичском районе. Об этом
Авария произошла днем 23 декабря вблизи деревни Нехачево. Спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 156-м километре трассы Р2 Столбцы — Ивацевичи — Кобрин. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что произошло столкновение Renault и микроавтобуса Mercedes.
В результате ДТП в легковушке оказался заблокирован водитель. Мужчину при помощи специнструмента из авто доставали спасателя. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.
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В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.
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