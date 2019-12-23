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3-летний ребенок внезапно выскочил на дорогу и попал под Nissan в Осиповичском районе
Источник материала: Tut.by
В агрогородке Лапичи Осиповичского района 20 декабря под колеса Nissan попал 3-летний мальчик. Ребенок внезапно выбежал на дорогу,
ДТП произошло около 16.10 на улице Газовиков. За рулем Nissan была 43-летняя минчанка, когда на дорогу перед авто внезапно выбежал 3-летний мальчик. Он возвращался домой из детского сада с бабушкой.
В результате ДТП мальчик незначительные травмы. Водитель сама отвезла его в больницу.
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У 3-летнего мальчика - только ссадины.
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