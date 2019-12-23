3-летний ребенок внезапно выскочил на дорогу и попал под Nissan в Осиповичском районе

Источник материала: Tut.by

В агрогородке Лапичи Осиповичского района 20 декабря под колеса Nissan попал 3-летний мальчик. Ребенок внезапно выбежал на дорогу, сообщили в УВД.





ДТП произошло около 16.10 на улице Газовиков. За рулем Nissan была 43-летняя минчанка, когда на дорогу перед авто внезапно выбежал 3-летний мальчик. Он возвращался домой из детского сада с бабушкой.

В результате ДТП мальчик незначительные травмы. Водитель сама отвезла его в больницу.