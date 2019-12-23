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В ближайшие дни на полгода закроют движение по мосту возле ССК

24.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В ближайшие дни планируется закрыть движение по путепроводу вблизи Сельского строительного комбината (ССК) по улице М. Богдановича. Об этом сайту SlutskGorod сообщили сразу несколько источников.

Дорожники собирались закрыть проезд ещё на прошлой неделе, однако не получили согласования от райисполкома и профильных служб района. Ситуация усложняется тем, что из-за железной дороги объехать участок можно только двумя путями: через деревню Козловичи, а также через городскую свалку и нефтебазу.

Полный круг от перекрытого участка через Козловичи составит более 11 км по асфальтированной дороге, через городскую свалку - около 8 км по «гравейке». До сих пор не решено, как во время ремонта будут ходить автобусы.

В филиале КУП «Минскоблдорстрой» ДРСУ №125 пояснили: мост был построен в 1973 году и сегодня требует капитального ремонта. Объект передан на ремонт Урчечскому МРСУ, его планируется полностью разбирать и расширять в обе стороны. Но документы пока находятся на стадии согласования.

— Пока не понятно, когда его будут закрывать, срок ремонта дан только полгода. Планируют за зиму мост отремонтировать, чтобы летом положить новый асфальт. ДРСУ-125 будет делать только подходы, а покрытие Уречское МРСУ. До Нового года его, скорее всего, закроют, — рассказал SG главный инженер филиала КУП «Минскоблдорстрой» ДРСУ №125 Сергей Шуляренко.

Такая спешка нужна, чтобы все работы закончить до начала лета, добавили в дорожной службе.

Slutsk-Gorod.by

 
 
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В ближайшие дни планируется закрыть движение по путепроводу вблизи Сельского строительно комбината (ССК) по улице М. Богдановича. Об этом сайту SlutskGorod сообщили...
 
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