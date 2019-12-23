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Mash: Бузову засудили за долги по коммуналке
Источник материала: Tut.by
Ольга Бузова задолжала за жилищно-коммунальные услуги около 10 тысяч российских рублей (примерно 160 долларов). Об этом
Певица не оплачивает счета за содержание своей квартиры во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Компания «Космосервис», управляющая домом, уже обратилась в суд, чтобы взыскать задолженность за услуги ЖКХ, и выиграла дело. Как стало известно Mash, исполнительный лист уже передан приставам — им предстоит добиться выполнения судебного решения.
В базе Федеральной службы судебных приставов есть информация о долге в размере 10,7 тысячи рублей, который обязана выплатить Бузова. При этом там указано, что речь идет о задолженности по кредитным платежам (кроме ипотеки).
Согласно данным портала мировых судей Санкт-Петербурга, судебный приказ по делу о жилищном споре между певицей и «Космосервис Центр» был вынесен 27 августа 2019 года.
Напомним, недавно стало известно, что певица
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