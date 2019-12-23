Mash: Бузову засудили за долги по коммуналке

Источник материала: Tut.by

Ольга Бузова задолжала за жилищно-коммунальные услуги около 10 тысяч российских рублей (примерно 160 долларов). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Фото: vk.com/olgabuzova

Певица не оплачивает счета за содержание своей квартиры во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Компания «Космосервис», управляющая домом, уже обратилась в суд, чтобы взыскать задолженность за услуги ЖКХ, и выиграла дело. Как стало известно Mash, исполнительный лист уже передан приставам — им предстоит добиться выполнения судебного решения.

В базе Федеральной службы судебных приставов есть информация о долге в размере 10,7 тысячи рублей, который обязана выплатить Бузова. При этом там указано, что речь идет о задолженности по кредитным платежам (кроме ипотеки).

Согласно данным портала мировых судей Санкт-Петербурга, судебный приказ по делу о жилищном споре между певицей и «Космосервис Центр» был вынесен 27 августа 2019 года.

Напомним, недавно стало известно, что певица купила элитное жилье за почти 2 млн долларов, она называет его «каморочкой» .