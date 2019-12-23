Источник материала: Ежедневник

МАРТ подготовило проект постановления Совмина. Он направлен на введение отдельных ограничений и запретов при торговле нетабачными никотиносодержащими изделиями, или жевательными смесями.

В документе предлагается запретить продажу жевательных смесей с никотином лицам, не достигшим 18 лет, методами открытой выкладки и самообслуживания, в форме разносной торговли, на рынках, через Интернет и др. В Беларуси документ вынесут на суд общественности 26 декабря.

В МАРТ сослались на дынные исследований, проведенных Всероссийским НИИ табака, махорки и табачных изделий. Как выяснилось, при употреблении жевательных смесей человек более внушительную разовую долю никотина, чем курильщики. Формирование привычки и развитие психологической и физической зависимости происходят гораздо быстрее.

МАРТ считает, что учитывая сложившееся положение на рынке нетабачных никотиносодержащих изделий, необходимо ввести ограничения их продажи. Оборот данного вида изделий не регулируется законодательством. При этом они очень популярны среди молодежи.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАРТ хочет ограничить торговлю жевательными смесями МАРТ подготовило проект постановления Совмина. Он направлен на введение отдельных ограничений и запретов при торговле нетабачными никотиносодержащими...

Сегмент рынка никотиносодержащих изделий, представленных на белорусском рынке, постоянно растет. Производители часто определяют на упаковке либо в рекламе свои изделия как снюс. А это вводит потребителя в заблуждение. С февраля 2015 года в нашнй стране запрещено производство и оборот некурительных табачных изделий для сосания и жевания, изготовленных из табака и щелочного компонента.