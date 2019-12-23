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Афанасьева: «Я 8 лет прожила в общежитии. Мне сначала нужна была машина, а потом уже квартира»
Источник материала: СТВ
Певица откровенно рассказала о себе, своей работе и коллегах в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Вадим Щеглов:
Инна Афанасьева:
Вадим Щеглов:
Инна Афанасьева:
Вадим Щеглов:
Инна Афанасьева:
Когда уже меня, скажем так, стали узнавать, уже автографы стали у меня брать, и клипы первые, альбом вышел, всё как бы так для Беларуси, для того времени, это было круто, значимо, классно. И несмотря на это, я 8 лет прожила в общежитии.
Вадим Щеглов:
Инна Афанасьева:
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Певица откровенно рассказала о себе, своей работе и коллегах в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы праздновали 30-летние своей творческой жизни. В...
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