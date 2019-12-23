ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Афанасьева: «Я 8 лет прожила в общежитии. Мне сначала нужна была машина, а потом уже квартира»

24.12.2019 13:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Певица откровенно рассказала о себе, своей работе и коллегах в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы праздновали 30-летние своей творческой жизни. В чём секрет Вашего творческого долголетия?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я люблю то, что я делаю.

Вадим Щеглов:
Но мне кажется, любить мало.

Инна Афанасьева:
Нет.

Вадим Щеглов:
Достаточно, Вы считаете?

Афанасьева: «Я 8 лет прожила в общежитии. Мне сначала нужна была машина, а потом уже квартира»

Инна Афанасьева:
Вы не поверите, когда мы начинали, было очень много талантливых рядом со мной параллельно девчонок, ребят – исполнителей.

Вадим Щеглов:
А где они?

Инна Афанасьева:
Их нет. А нет их только лишь по одной причине: они не хотели учиться. Не в университетах, хотя и это тоже надо. Им казалось, что вот кто-то сказал: «Ой, ты круто поёшь». «Это классно, я добился всего. Я молодец».

90-ые годы – это то время, когда была нищета. Но в то же время была возможность зарабатывать какие-то деньги артистам. Но их надо было вкладывать ещё в себя же, в своё развитие – в песни, антураж, в костюмы. То есть не каждый к этому был готов.

Когда уже меня, скажем так, стали узнавать, уже автографы стали у меня брать, и клипы первые, альбом вышел, всё как бы так для Беларуси, для того времени, это было круто, значимо, классно. И несмотря на это, я 8 лет прожила в общежитии.

Вадим Щеглов:
Я никогда не поверю, что в 90-ые платили приличные гонорары.

Инна Афанасьева:
Нет, платили хорошие гонорары, да. Я смогла заработать себе на машину. Потому что мне сначала нужна была машина, а потом уже квартира. Потому что надо было передвигаться. Было очень много концертов.

Люди в материале: Инна Афанасьева
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица откровенно рассказала о себе, своей работе и коллегах в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы праздновали 30-летние своей творческой жизни. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
МАРТ хочет ограничить торговлю жевательными смесями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика