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Нацбанк заявил, что нет никакой дорожной карты про единую валюту
24.12.2019 14:33 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Национальный банк Беларуси,заявил, что нет дорожной карты о создании единого эмиссионного центра и переходе на единую валюту в рамках программы углублений интеграции.
«В том пакете дорожных карт, которые сейчас рассматриваются и согласовываются, нет никаких упоминаний про единый эмиссионный центр и единую валюту или что-то подобное», приводит
Пресс-служба Нацбанка также назвала не совсем корректным сообщение российского агентства ТАСС, которое снова актуализировало этот вопрос двусторонних отношений.
Напомним, вчера российский премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что "дорожная карта интеграции еще не согласована, это касается и создания национальных органов, единых валюты и эмиссионного центра". Он уточнил, что тольо после исполнения всех дорожных карт возможна дальнейшая дополнительная поддержка для Беларуси.
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Национальный банк Беларуси,заявил, что нет дорожной карты о создании единого эмиссионного центра и переходе на единую валюту в рамках программы углублений...
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