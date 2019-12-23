Нацбанк заявил, что нет никакой дорожной карты про единую валюту

Источник материала: Ежедневник





Национальный банк Беларуси,заявил, что нет дорожной карты о создании единого эмиссионного центра и переходе на единую валюту в рамках программы углублений интеграции.

«В том пакете дорожных карт, которые сейчас рассматриваются и согласовываются, нет никаких упоминаний про единый эмиссионный центр и единую валюту или что-то подобное», приводит радио «Свабода» комментарий представителя Национального банка.

Пресс-служба Нацбанка также назвала не совсем корректным сообщение российского агентства ТАСС, которое снова актуализировало этот вопрос двусторонних отношений.

Напомним, вчера российский премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что "дорожная карта интеграции еще не согласована, это касается и создания национальных органов, единых валюты и эмиссионного центра". Он уточнил, что тольо после исполнения всех дорожных карт возможна дальнейшая дополнительная поддержка для Беларуси.

