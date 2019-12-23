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Нацбанк заявил, что нет никакой дорожной карты про единую валюту

24.12.2019 14:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Нацбанк заявил, что нет никакой дорожной карты про единую валюту

Национальный банк Беларуси,заявил, что нет дорожной карты о создании единого эмиссионного центра и переходе на единую валюту в рамках программы углублений интеграции.

«В том пакете дорожных карт, которые сейчас рассматриваются и согласовываются, нет никаких упоминаний про единый эмиссионный центр и единую валюту или что-то подобное», приводит радио «Свабода» комментарий представителя Национального банка.

Пресс-служба Нацбанка также назвала не совсем корректным сообщение российского агентства ТАСС, которое снова актуализировало этот вопрос двусторонних отношений. 

Напомним, вчера российский премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что "дорожная карта интеграции еще не согласована, это касается и создания национальных органов, единых валюты и эмиссионного центра". Он уточнил, что тольо после исполнения всех дорожных карт возможна дальнейшая дополнительная поддержка для Беларуси. 
 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Национальный банк Беларуси,заявил, что нет дорожной карты о создании единого эмиссионного центра и переходе на единую валюту в рамках программы углублений...
 
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