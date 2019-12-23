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Брестскому хоспису Беларусбанк подарил автомобиль

24.12.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

24 декабря в филиале №100 Беларусбанка на улице Московской в Бресте состоялось важное и очень нужное событие – прошла торжественная передача подарка ОАО «АСБ Беларусбанк» Бресту к тысячелетию города.

Брестскому хоспису Беларусбанк подарил автомобиль

Автомобиль стоимостью 25 тысяч белорусских рублей – второй подарок в рамках системной поддержки, которая оказывается банком здравоохранению Республики Беларусь.

– Перед Новым годом и Рождеством принято делать подарки, заниматься благотворительностью, – рассказывает начальник филиала №100 – Брестского областного управления Владимир Меша. – Беларусбанк занимает активную позицию по части корпоративной социальной ответственности, и наше отделение также не могло остаться в стороне. Хотелось бы, чтобы подаренный автомобиль хоть немного помог людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

В мероприятии также приняли участие председатель городского Совета депутатов Николай Красовский, главный врач центральной городской поликлиники Сергей Кляус, а также сотрудники банка.

 
Теги: Брест
 
 
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  24 декабря в филиале №100 Беларусбанка на улице Московской в Бресте состоялось важное и очень нужное событие – прошла торжественная передача подарка ОАО «АСБ...
 
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