О безопасности с педагогами и учениками

Источник материала: Новости Дзержинска

Начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провел встречу в трудовом коллективе ГУО «СШ № 2 г.Дзержинска».

Во время своего выступления Максим Валерьевич довел до присутствующих оперативную обстановку, сложившуюся с чрезвычайными ситуациями за прошедший период текущего года на территории области и Дзержинского района. Привел примеры пожаров, произошедших на территории района и обстоятельства гибели людей на них.

Не оставил без внимания вопросы соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, напомнил всем о необходимости поддержания в исправном состоянии автономных пожарных извещателей.

В завершении встреч была поднята наиболее острая тема, которая волнует, как спасателей, так и обычных граждан – тема гибели и травматизма детей на пожарах. Приводя примеры пожаров с гибелью детей, Максим Валерьевич обозначил, что зачастую именно взрослые виновны в трагедиях, именно поэтому, в своем обращении, еще раз призвал участников встречи обучать детей основам безопасности жизнедеятельности тем более, что для данного учреждения это очень актуально.

Также с целью предупреждения пожаров и несчастных случаев в результате использования пиротехнических изделий в рамках акции «Безопасный Новый год!» спасатели так же встретились с учащимися данного учреждения.

– Ребята скоро Новый год, а это значит, что принесет он массу положительных эмоций, радости и подарков. Но нас, как работников службы спасения очень волнует то, чтобы ваши праздники прошли безопасно. А вы знаете, как это сделать? – обратился с вопросом представитель главный спасатель района.

Недолго ожидая ответов ребят Максим Валерьевич напомнил ребятам основные правила:

Запрещено приобретать пиротехнические изделия в неспециализированных магазинах и лицам, не достигшим 16 лет, при использовании пиротехнических изделий строго следовать инструкции и не применять пиротехнические средства в квартирах, домах, в местах большого скопления людей.

Елку необходимо устанавливать подальше от приборов отопления, электрическая гирлянда должна быть заводского изготовления, запрещено детям самостоятельно включать электрогирлянды, оставлять ее включенной на продолжительное время.

В завершении встречи с учащимися была проведена небольшая профориентационная работа, которая позволила познакомить ребят с профессией спасателя.

Встреча со спасателями прошла интересно, весело и полезно. Поэтому спасатели могут быть спокойны за безопасность ребят во время новогодних каникул.



