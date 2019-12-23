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В Минске Lada насмерть сбила мужчину вне пешеходного перехода
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 декабря около половины одиннадцатого вечера в Минске произошёл смертельный наезд на пешехода.
Как
Возбуждено уголовное дело. Место происшествия осмотрено, назначено проведение ряда экспертиз.
Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.
На прошлой неделе в Ивацевичском районе столкнулись фура и внедорожник.
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Новости Беларуси. 23 декабря около половины одиннадцатого вечера в Минске произошёл смертельный наезд на пешехода. Как сообщает Следственный комитет, 35-летний...
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