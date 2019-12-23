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В Минске Lada насмерть сбила мужчину вне пешеходного перехода

24.12.2019 14:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 декабря около половины одиннадцатого вечера в Минске произошёл смертельный наезд на пешехода. 

Как сообщает Следственный комитет, 35-летний водитель Lada Largus двигался по улице Сухаревской. В какой-то момент автомобиль сбил 42-летнего мужчину, который переходил в дорогу вне пешеходного перехода. Гражданин получил травмы и погиб на месте. 

В Минске Lada насмерть сбила мужчину вне пешеходного перехода
Фото: Следственный комитет 

Возбуждено уголовное дело. Место происшествия осмотрено, назначено проведение ряда экспертиз. 

Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19. 

На прошлой неделе в Ивацевичском районе столкнулись фура и внедорожник. 

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Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 23 декабря около половины одиннадцатого вечера в Минске произошёл смертельный наезд на пешехода.  Как сообщает Следственный комитет, 35-летний...
 
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