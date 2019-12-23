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Ученые подтвердили, что женщины лучше скрывают измену

24.12.2019 15:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Ученые подтвердили, что женщины лучше скрывают измену

фото: naked-science.ru

Женщины способны судить, может ли мужчина быть неверным, лишь взглянув на его лицо, в то время как мужчины и даже другие женщины в меньшей степени способны обнаружить лживую и вероломную женщину.

Исследованием на эту тему занимались сотрудники Университета Западной Австралии, сообщает Naked Science. Они привлекли группу из 1500 человек и показали им фотографии 189 взрослых людей европейской внешности (101 мужчина и 88 женщин). Опрашиваемым предлагалось угадать вероятность того, что человек на фотографии изменяет своему партнеру.При этом использовалась 10-балльная система оценки такой вероятности.  

Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science. Согласно выводам исследователей, и мужчины, и женщины точно оценили вероятность обмана и измены у мужчин, в то время как с женщинами все оказалось не так просто.

Ученые признали, что результаты их удивили: оказалось, мужчины были в состоянии определить потенциальных изменщиков среди других мужчин, но среди женщин сделать это оказалось слишком трудно даже для других женщин.

Впрочем, даже если речь идет о мужчинах, не стоит переоценивать свою способность «читать по лицу». Исследование выявило еще одну закономерность: вероятность измены, по мнению опрашиваемых, была выше, если речь шла о человеке с ярко выраженной мужественной внешностью. Однако, по словам ученых, хотя более привлекательные мужчины были оценены как более неверные, они реже изменяли своим партнерам.

В общем, хотя выводы исследователей можно признать любопытными, не нужно делать поспешные выводы. От этого предостерегают и авторы статьи. Хотя мужчины чуть с большей вероятностью выдают измену выражением лица, не стоит полагаться лишь на один фактор, чтобы не стать жертвой ошибок.

 
 
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Женщины способны судить, может ли мужчина быть неверным, лишь взглянув на его лицо, в то время как мужчины и даже другие женщины в меньшей степени способны...
 
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