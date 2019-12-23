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Ученые подтвердили, что женщины лучше скрывают измену
24.12.2019 15:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: naked-science.ru
Женщины способны судить, может ли мужчина быть неверным, лишь взглянув на его лицо, в то время как мужчины и даже другие женщины в меньшей степени способны обнаружить лживую и вероломную женщину.
Исследованием на эту тему занимались сотрудники Университета Западной Австралии, сообщает
Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science. Согласно выводам исследователей, и мужчины, и женщины точно оценили вероятность обмана и измены у мужчин, в то время как с женщинами все оказалось не так просто.
Ученые признали, что результаты их удивили: оказалось, мужчины были в состоянии определить потенциальных изменщиков среди других мужчин, но среди женщин сделать это оказалось слишком трудно даже для других женщин.
Впрочем, даже если речь идет о мужчинах, не стоит переоценивать свою способность «читать по лицу». Исследование выявило еще одну закономерность: вероятность измены, по мнению опрашиваемых, была выше, если речь шла о человеке с ярко выраженной мужественной внешностью. Однако, по словам ученых, хотя более привлекательные мужчины были оценены как более неверные, они реже изменяли своим партнерам.
В общем, хотя выводы исследователей можно признать любопытными, не нужно делать поспешные выводы. От этого предостерегают и авторы статьи. Хотя мужчины чуть с большей вероятностью выдают измену выражением лица, не стоит полагаться лишь на один фактор, чтобы не стать жертвой ошибок.
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Женщины способны судить, может ли мужчина быть неверным, лишь взглянув на его лицо, в то время как мужчины и даже другие женщины в меньшей степени способны...
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