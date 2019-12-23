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В Бобруйском районе мужчину сбили фура и легковушка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 декабря примерно в полшестого вечера в Бобруйском районе произошёл двойной наезд на пешехода.
Как
Фура сбила 35-летнего бобруйчанина. От удара мужчину отбросило на встречную полосу, где на пешехода наехал Rover 25. Пешеход погиб на месте, он не был обозначен фликерами.
На неделе в Минске Lada сбила человека.
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Новости Беларуси. 23 декабря примерно в полшестого вечера в Бобруйском районе произошёл двойной наезд на пешехода. Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского...
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