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В Бобруйском районе мужчину сбили фура и легковушка

24.12.2019 15:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 декабря примерно в полшестого вечера в Бобруйском районе произошёл двойной наезд на пешехода. 

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 43-летний житель деревни Яглевичи Брестской области за рулём DAF FT XF 105.410 двигался возле деревни Слабодка. Внезапно перед машиной оказался мужчина, который шёл под проезжей части в попутном направлении. 

Фура сбила 35-летнего бобруйчанина. От удара мужчину отбросило на встречную полосу, где на пешехода наехал Rover 25. Пешеход погиб на месте, он не был обозначен фликерами. 

На неделе в Минске Lada сбила человека.

Мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 23 декабря примерно в полшестого вечера в Бобруйском районе произошёл двойной наезд на пешехода.  Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского...
 
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