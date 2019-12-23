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Белорусские дизайнеры представили авторскую коллекцию новогодних игрушек

24.12.2019 16:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские дизайнеры представили авторскую коллекцию новогодних игрушек
Фото из открытых источников

В преддверии зимних праздников дизайнеры Белорусской палаты моды создали уникальную коллекцию новогодних украшений, вдохновленных историей и легендами Мирского замка - настоящей жемчужины белорусского наследия!

В коллекцию вошли работы таких белорусских дизайнеров, как Наталья Корж, Ольга Дейко (Ежевика), Наталья Балашевская (Fashion Dolls), Полина Локун (Women Fashion Brand), Татьяна Ефремова (T.Efremova), Полина Воронова и Лариса Атаманова (Historia Naturalis), Лариса Балунова (Balunova Fashion Design Studio), Йована Стойлкович (Jovanna S Couture), Вероника Черник (FUNDUK Bags), Эвлин Обейд Юссеф, Юлия Медник и Татьяна Лавренова (UNO MÁS UNO), Людмила Юрас, Ирина Ромбак, Ольга Старостина, Ольга Радюк, Екатерина Сугак (Lepos), а также свои новогодние шары представили Белорусская палата моды и школа fashion-иллюстрации Fantasy Room.

Белорусские дизайнеры представили авторскую коллекцию новогодних игрушек
Фото: Фото из открытых источников
Белорусские дизайнеры представили авторскую коллекцию новогодних игрушек
Фото: Фото из открытых источников
Белорусские дизайнеры представили авторскую коллекцию новогодних игрушек
Фото: Фото из открытых источников

При создании коллекции дизайнеры обращались к самым необычным источникам вдохновения: так дизайнер бренда FUNDUK Bags воcсоздала легенду о яблоневом саде, а дизайнеры бренда Historia Naturalis вдохновились уникальным архитектурным стилем - белорусская готика, свойственная архитектуре Мирского замка. Наталья Балашевская, дизайнер бренда Fashion Dolls, создала новогодний шар, отражающий легенду Мирского замка о таинственных купальщицах.

Белорусские дизайнеры представили авторскую коллекцию новогодних игрушек
Фото: Фото из открытых источников

Праздничная ель, украшенная коллекцией новогодних шаров от белорусских дизайнеров, простоит в Портретном зале Мирского замка до 19 января, где ее сможет увидеть каждый желающий, а также присоединиться к благотворительной акции, оставив под елкой подарок для детей, которым так не хватает внимания и ласки. Презенты отправятся воспитанникам учреждения «Журавичский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» в Гомельской области и в Государственное учреждение образования «Социально-педагогический центр Кореличского района».

Белорусские дизайнеры представили авторскую коллекцию новогодних игрушек
Фото: Фото из открытых источников

 

 
 
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