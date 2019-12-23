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Какие кадровые перестановки произошли в МВД 24 декабря

24.12.2019 16:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кадровые перестановки в системе МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На должность официального представителя ведомства в посольстве Беларуси в Украине (по совместительству в Республике Молдова) главой государства согласована кандидатура Николая Мельченко, ранее занимавшего пост заместителя министра внутренних дел – начальника милиции общественной безопасности страны. На его место назначен Александр Барсуков.

На должность еще одного заместителя министра внутренних дел перемещен руководитель Департамента охраны МВД Сергей Хоменко.

Люди в материале: Николай Мельченко, Сергей Хоменко, Александр Барсуков
 
 
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Новости Беларуси. Кадровые перестановки в системе МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На должность официального представителя ведомства в...
 
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