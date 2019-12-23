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Какие кадровые перестановки произошли в МВД 24 декабря
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кадровые перестановки в системе МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На должность официального представителя ведомства в посольстве Беларуси в Украине (по совместительству в Республике Молдова) главой государства согласована кандидатура Николая Мельченко, ранее занимавшего пост заместителя министра внутренних дел – начальника милиции общественной безопасности страны. На его место назначен Александр Барсуков.
На должность еще одного заместителя министра внутренних дел перемещен руководитель Департамента охраны МВД Сергей Хоменко.
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Новости Беларуси. Кадровые перестановки в системе МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На должность официального представителя ведомства в...
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