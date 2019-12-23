В Барановичском районе задержана фура с 6 тыс. литров спиртосодержащей жидкости

Источник материала: Виртуальный Брест

Вблизи деревни Павлиново Барановичского района 20 декабря в 16:20 сотрудники милиции задержали грузовую автомашину DAF под управлением водителя 1993 года рождения.





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В прицепе автомобиля обнаружено 1.200 пластиковых емкостей объемом по 5 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью производства РФ без соответствующих документов. Водитель уверял, что груз общим объемом в 6.000 литров предназначался для его личного пользования.





В настоящее время спиртосодержащая жидкость общей стоимостью около 120.000 белорусских рублей изъята. Назначено проведение экспертизы.



По результатам исследования в отношении водителя будет принято решение о составлении протокола об административном правонарушении по части 3 статьи 12.27 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией спиртосодержащей жидкости, превышающей количество, допустимое для перемещения или хранения (5 литров ).





#профилактика



Как рассказали в Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси, в текущем году из незаконного оборота изъято более 16 тыс литров фальсифицированной и контрафактной алкогольной продукции, а также 104 тыс литров спирта. Крупнейшее задержание в этом году было в мае, когда оперативники УВД Гродненского облисполкома и ГУВД Мингорисполкома из незаконного оборота изъяли свыше 20 тыс литров этилового спирта.



Преимущественно нелегальное спиртное ввозится в нашу страну с восточного направления. Этому способствует достаточно развитая в России сеть распространения дешевой контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Однако в поле зрения оперативников попадают не только транспортные сети приграничных районов, но и транзитные автодороги международного значения.



Наибольшая активность бутлегеров отмечается в преддверии новогодних и рождественских праздников в связи с повышенным спросом у населения на алкогольную продукцию.