|
Берестейская книга рекордов - еще одна попытка систематизировать наши достижения
24.12.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорогие друзья – брестчане и жители нашей славной области, приглашаем вас к активному участию в информационно-мотивационном проекте "Берестейская книга рекордов".
"Берестейская книга рекордов" – это наша региональная версия известной «Всемирной книги рекордов» («Книга рекордов Гиннесса»), где мы вместе с вами постараемся собрать воедино и систематизировать информацию о рекордных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях шоу-бизнеса, СМИ и культуры на Брестчине, все то, чем мы с вами можем и непременно должны возгордиться.
Это не первая попытка. Еще в 2012 году совместно с информационным порталом «Виртуальный Брест» мы уже пытались увлечь вас этой идеей и привлечь заинтересованных, но, к сожалению, безуспешно. Спустя 7 лет попробуем все же все начать сначала. Возможно, эта попытка окажется удачнее предыдущей.
Кстати, если кто-то еще не знает, у нас в стране есть свой аналог «Книги рекордов Гиннеса» - Книга Рекордов Беларуси: рекорд.бел - это проект, стратегической целью которого является рождение замысла о возможности заявить о себе, о скрытых или явных возможностях, что-то улучшить и, как следствие, получить признание результата в своей деятельности и (или) получить (зарегистрировать) Рекорд!
Цель создания Книги рекордов Беларуси проста: зафиксировать на страницах истории Беларуси всевозможные уникальные достижения, создать единую базу данных Рекордов Беларуси, предоставить возможность жителям Беларуси ознакомиться с ними и даже улучшить зафиксированные результаты (достижения).
Рискуйте, боритесь, доказывайте, и о Вас узнают! Вашему примеру будут следовать другие «покорители вершин»!
Нам остается лишь присоединиться к этим громким пожеланиям и призвать вас внести свою посильную лепту в общую копилку берестейских рекордов и достижений.
Присылайте информацию на адрес: bookrecords.brest [@] tut.by
Смелее вовлекайте себя в процесс наполнения «Берестейской книги рекордов», будьте и оставайтесь первыми!
Группа в ВК:
В поиске партнера, предприимчивого бизнесмена, набирающего обороты предприятия, фирмы, организации.
* Выражаем искреннюю благодарность Александру Демидюку за создание логотипа «Берестейской книги рекордов».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорогие друзья – брестчане и жители нашей славной области, приглашаем вас к активному участию в информационно-мотивационном проекте "Берестейская книга...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)