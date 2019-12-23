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Проезд в общественном транспорте Минска подорожает с 26 декабря

24.12.2019 16:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Проезд в общественном транспорте Минска подорожает с 26 декабря
Фото из открытых источников

Минские власти определились с датой подорожания проезда в городском общественном транспорте. Жетон на метро, а также билеты на городские автобусы, троллейбусы и трамваи станут дороже с 26 декабря (четверг).

Проезд в общественном транспорте Минска подорожает с 26 декабря В Беларуси подорожает проезд в электричках

Разовые поездки на наземном транспорте и на метро подорожают на 5 копеек. Стоимость билета в автобусах, троллейбусах и трамваях составит 65 копеек, жетон метро обойдется в 70 копеек. Такова же будет стоимость провоза ручной клади в соответствующих видах транспорта. В пригородных автобусах проезд подорожает на 2 копейки за каждый километр.

Пропорционально увеличатся цены на проездные. В частности, безлимитный проезд в течение 30 суток на двух видах транспорта (включая метро) подорожает с 37,53 руб. до 40,54 руб., на трех видах (с метро) – с 44,15 руб. до 47,74 руб., четырех – с 49,61 руб. до 53,66 руб.

Напомним, в прошлый раз стоимость проезда в Минске повышалась в ноябре 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Стоимость разового билета поднимется на 5 копеек.
 
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