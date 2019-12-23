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Алексей Венедиктов об интервью с Александром Лукашенко: тут же важно не какой интервьюер, а какой лидер

24.12.2019 16:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Эхо Москвы» в эфире уже 35 лет. Позиция самой цитируемой радиостанции – оперативная, полная и беспристрастная информация о политических и экономических событиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Главный редактор известен как автор смелых интервью и критических статей. Алексей Венедиктов удостоен многих государственных наград и даже номинировался вместе с радиостанцией на соискание Нобелевской премии.

Алексей Венедиктов об интервью с Александром Лукашенко: тут же важно не какой интервьюер, а какой лидер

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»:
Мне кажется, что очень важно, чтобы люди без искажений, без того, чтобы смонтировать как-то, видели позицию лидера. Там была пауза четыре секунды – это все сокращение, которое я могу себе позволить из двухчасового интервью. Тут же важно не какой интервьюер, а какой лидер. Поэтому я думаю, что такая химически чистая история.

Алексей Венедиктов об интервью с Александром Лукашенко: тут же важно не какой интервьюер, а какой лидер

Люди в материале: Алексей Венедиктов
 
 
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Новости Беларуси. «Эхо Москвы» в эфире уже 35 лет. Позиция самой цитируемой радиостанции – оперативная, полная и беспристрастная информация о политических и...
 
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