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Алексей Венедиктов об интервью с Александром Лукашенко: тут же важно не какой интервьюер, а какой лидер
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Эхо Москвы» в эфире уже 35 лет. Позиция самой цитируемой радиостанции – оперативная, полная и беспристрастная информация о политических и экономических событиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный редактор известен как автор смелых интервью и критических статей. Алексей Венедиктов удостоен многих государственных наград и даже номинировался вместе с радиостанцией на соискание Нобелевской премии.
Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»:
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Алексей Венедиктов об интервью с Александром Лукашенко: тут же важно не какой интервьюер, а какой лидер
Новости Беларуси. «Эхо Москвы» в эфире уже 35 лет. Позиция самой цитируемой радиостанции – оперативная, полная и беспристрастная информация о политических и...
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