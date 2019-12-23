В Беларуси на 10 рублей уменьшилась средняя зарплата

Источник материала: Аргументы и факты

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в ноябре 2019 года составила 1113,1 руб., сообщает Белстат. Это на 10,3 руб. меньше, чем в октябре. Отметим, что это сумма до уплаты подоходного налога и взносов в Фонд соцзащиты. Поэтому на руки среднестатистический белорус получил примерно 957 руб.

Минск в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников в столице за ноябрь сформировалась в размере 1537,7 руб. В Минской области она составила 1100,8 руб., Гомельской – 997,1 руб., Гродненской – 983,1 руб., Брестской – 975,4 руб., Витебской – 944,2 руб., Могилевской – 922 руб.

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (4247,2 руб.), воздушный транспорт (2788,6 руб.), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2321,8 руб.).

Меньше всего начислено работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (647 руб.), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (670,1 руб.), трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (676,1 руб.).