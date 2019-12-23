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Назван самый продаваемый смартфон года

24.12.2019 17:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Аналитическая компания Counterpoint Research рассказала, какой смартфон считается самой продаваемой моделью в мире в этом году. Кратко об этом пишет издание 9to5mac.


По данным компании, первое место с результатом в 3% от всех продаж в третьем квартале этого года (как и в первых двух) занимает iPhone Xr от компании Apple. Этого в том числе удалось достичь благодаря корректировки ценовой политики производителем по отношению к этому аппарату в разных регионах в мире.

В десятку бестселлеров входит несколько недорогих смартфонов Samsung, а также череда аппаратов от производителей из Китая. На изображении выше показана точная разбивка по моделям. Интересно, что в их числе (за исключением Huawei P30 и iPhone 11) нет смартфонов флагманского уровня.

Смотрите, сколько у нас стоят некоторые из названных выше смартфонов:

 
 
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В десятку бестселлеров входит несколько недорогих смартфонов Samsung, а также череда аппаратов от производителей из Китая.
 
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