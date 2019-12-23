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На 5 копеек больше. В Минске с 26 декабря подорожает проезд
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С 26 декабря в столице подорожает проезд в общественном транспорте. Вырастут цены на талоны в автобус, троллейбус и трамвай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Платить придётся на 5 копеек больше. Проездной билет будет стоить 65 копеек. Аналогично поднимется цена и на жетоны в подземке – до 70 копеек.
Андрей Илларионов, заместитель директора ГП «Столичный транспорт и связь»:
Изменятся цены и на пригородные маршруты. Стоимость вырастет на 2 копейки за километр. Сейчас пассажиры оплачивают примерно 70 % стоимости перевозок.
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Новости Беларуси. С 26 декабря в столице подорожает проезд в общественном транспорте. Вырастут цены на талоны в автобус, троллейбус и трамвай, сообщили в программе...
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