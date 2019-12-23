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На 5 копеек больше. В Минске с 26 декабря подорожает проезд

24.12.2019 17:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 26 декабря в столице подорожает проезд в общественном транспорте. Вырастут цены на талоны в автобус, троллейбус и трамвай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На 5 копеек больше. В Минске с 26 декабря подорожает проезд

Платить придётся на 5 копеек больше. Проездной билет будет стоить 65 копеек. Аналогично поднимется цена и на жетоны в подземке – до 70 копеек. 

На 5 копеек больше. В Минске с 26 декабря подорожает проезд

Андрей Илларионов, заместитель директора ГП «Столичный транспорт и связь»:
Следует отметить, что в период с ноября 2017 года на городском пассажирском транспорте стоимость проезда не повышалась. Билеты на одну поездку по предшествующим тарифам действительны в течение 30 суток.

Изменятся цены и на пригородные маршруты. Стоимость вырастет на 2 копейки за километр. Сейчас пассажиры оплачивают примерно 70 % стоимости перевозок. 

Люди в материале: Андрей Илларионов
 
 
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Новости Беларуси. С 26 декабря в столице подорожает проезд в общественном транспорте. Вырастут цены на талоны в автобус, троллейбус и трамвай, сообщили в программе...
 
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