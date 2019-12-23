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Каким может быть Национальный выставочный центр возле Куропат и ТРЦ «Экспобел»

24.12.2019 18:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Институт «Минскпроект» разработал шесть эскизных проектов Национального выставочного центра, который Александр Лукашенко поручил построить возле «Экспобела» в 2021 году.

Главный архитектор «Минскпроекта» показал газете «На стройках Минска» визуализацию проекта, который он считает наиболее удачным.

В мае у Александра Лукашенко прошло совещание по созданию Национального выставочного центра.

— Такой выставочный центр в любой стране нужен. В современном мире невозможно без организации выставок и подобных мероприятий вести прежде всего торговлю. А для экспортоориентированной страны вообще невозможно развитие. Мы давно говорили на эту тему, мною была поставлена задача о проработке вопросов развития выставочной деятельности и строительства национального центра, который бы соответствовал всем требованиям современности. Но вопрос неоправданно затянулся. Давайте определяться и сделаем так, чтобы уже в 2021 году мы имели подобный центр, — сказал глава государства.

Что касается места его размещения, то для этих целей была согласована площадка возле ТРЦ «Экспобел». Рассматривались и другие площадки, в том числе в районе Малиновки на пересечении МКАД и Брестского шоссе, однако это могло затронуть интересы проживающих там людей. Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо учитывать этот фактор, в итоге в качестве оптимальной площадки была определена именно территория возле ТРЦ «Экспобел».
По итогам совещания Лукашенко предложил еще раз проработать предложенный проект с учетом экономии и удешевления. В итоге «Минскпроект» сделал шесть вариантов, отличных друг от друга по вместимости, внешнему виду и философии, говорит главный архитектор института Владимир Архангельский.

— Предложение «Васильковое небо» считаю наиболее удачным. Концепция центра представлена в виде белорусского василька — и символично, и оригинально. Мощение открытых выставочных площадок для демонстрации наших технических брендов предполагается в виде белорусского орнамента по мотивам слуцких поясов. Основание цветка — центральный корпус — предназначен для организации выставок достижений регионов.


Фото: «На стройках Минска»

Пешеходная эспланада объединяет лепестки василька — это порядка 15 тысяч квадратных метров выставочных площадей и конференц-залов, а также комплекс помещений для администрации.

— Для усиления эффекта легкости и естественности строения цветка кровля над лепестками выполнена из перфорированного металла, под ней — рабочая плоская кровля для удобства эксплуатации. Загрузка залов предусмотрена с внешней стороны комплекса.


Отметим, что в конце лета в Совмине прошло еще одно совещание по Национальному выставочному центру. По информации TUT.BY, ни один из вариантов не устроил на 100% все заинтересованные стороны, поэтому доработка продолжается.

К тому же необходимость строительства НВЦ возле «Экспобела» может и вовсе отпасть, потому что недалеко оттуда хотят построить международный финансовый центр с выставочным комплексом, о чем было сказано во время недавнего визита Александра Лукашенко в ОАЭ.
 
Теги: Минск
 
 
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Институт «Минскпроект» разработал шесть эскизных проектов Национального выставочного центра, который Александр Лукашенко поручил построить возле «Экспобела» в...
 
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