«Слуцкий, Эмери, Сарри - все друзья побывали в отставке». Бывший тренер БАТЭ - о потере работы

Источник материала: Tut.by

БАТЭ расстался с наставником, при котором прервалась тринадцатилетняя чемпионская серия борисовчан, но Алексей Бага рассчитывает остаться востребованным тренером. В интервью журналисту SPORT.TUT.BY Юрию Михалевичу он рассказал о неудаче БАТЭ, заначке, супруге-гимнастке, подарке Леонида Слуцкого для дочери, знакомстве с Владимиром Цыплаковым, а также адресовал комплименты брестскому «Динамо».





«Я не мог сказать Новикову, что… Ну беременна она и беременна»

— Недавно в интервью «Прессболу» ты рассказал , что у тебя три дочки. До этого думал, у тебя их две: Марика и месячная Василиса.

— Старшенькая — София. Ей тринадцать. Это дочь супруги от первого брака. София учится в школе. Занималась художественной гимнастикой, недавно ушла в танцы.

Марике четыре с половиной года. Периодически ходит в сад. Ей не нравится жить по детсадовскому уставу. Есть много мнений насчет садика. Говорят, нужно ходить, переболеть, общаться с людьми. Однако тянуть Марику в сад за капюшон, когда она плачет, не совсем правильно.

Еще Марика ходит на занятия по художественной гимнастике в недавно открытый дворец на Победителей , а мы живем, считай, через дорогу от дворца. Удобно. 18 декабря Марика выступила в турнире Baby Cup. Кувыркалась, что-то делала. Взяла медали в групповых упражнениях в младшем возрасте.

Василиса — наша младшенькая. Ее дело — сон, питание и расход памперсов.

— Подыскиваешь Марике новый детсад, как себе — клуб?

— Нет. Если какой-то переезд и состоится, меньше всего хочется, чтобы страдали родные. Переезды, сборы шмоток, смена школы и детсада — это стрессы для детей. Прекрасно понимаю это, как сын военнослужащего. В свое время сменил три или четыре школы.





— Расскажи про жену.

— Наталья. Она тренер по художественной гимнастике. Мы знакомы со студенческих лет. В широком смысле встретились с ней позже: после окончания института и разных семейных перипетий (Наталья поправила мужа — «опыта, а не перипетий». — Прим.TUT.BY).

— В 2015-м тебя спросили: «Нынче ты человек одинокий?» Твой ответ: «Не назову себя вновь семейным. Но, скажем так, и не одинок». Расшифруй.

— Тот разговор с Сергеем Юрьевичем (Новиковым. — SPORT.TUT.BY) состоялся в феврале 2015-го. Наташа была беременна. В июне родилась Марика, после чего мы с Наташей узаконили отношения.

То есть имея вот эту обузу (шутит Алексей), я не мог сказать Новикову, что… Ну беременна она и беременна. Да и в целом не хотелось распространяться, подбрасывать хейтерам тему для обсуждения. Бытовуха любит тишину.





— Тебе не кажется, что формулировка «но, скажем так, и не одинок» при таких обстоятельствах — беременности твоей женщины — звучит обидно?

— Для кого? Для меня (смеется)? Да нет. Ко всем формулировкам в нашей семье стараемся относиться легко, с юмором. Главное — чтобы дома все было хорошо. Чтобы были живы-здоровы дети, жена, родители, друзья. А запятым, которыми можно перевернуть вещи с ног на голову, не стоит уделять много внимания.

— Предыдущий опыт семейной жизни наверняка заставляет тебя ценить что-то в отношениях с супругой особенно сильно. Что именно?

— Время, которое проводишь в семье. Согласен, банально. И тем не менее еще вчера я играл в футбол. Думал, что все успею. Потом был первый семейный опыт ( с Натальей Марченко , в прошлом лидером сборной Беларуси по баскетболу, а теперь одним из менеджеров БАТЭ. — Прим.TUT.BY), и вновь я никуда не торопился. Стал тренером.

Если оглянуться, то не скажу, что успел насладиться моментом и побыть счастливым. Есть о чем вспомнить. В феврале мне будет тридцать девять лет.

«Сто тысяч? В долларах — нет, у меня все в евро»

— В БАТЭ ты провел порядка двадцати лет, верно?

— Да. В 1998-м дебютировал в матчах за БАТЭ. Несколько лет провел в других командах, а в 2011-м получил приглашение присоединиться к тренерскому штабу Виктора Гончаренко.

— Ты же борисовский. Говорят, до шести лет жил в Борисове.

— Меньше. Отца перевели в военный городок Заслоново, где я пошел в школу в шесть лет. А о Борисове 80-х остались такие воспоминания: много детей во дворе, что неудивительно, ведь мы жили в доме, где квартировали офицеры с семьями.



Фото: Reuters

— Когда в твоей жизни появился футбол?

— С переездом в Минск. Я тогда был второклассником. Мы жили в Уручье, потом в Веснянке. Пошел в футбольную школу «Смена». С тремя пересадками на транспорте добирался на тренировки.

Выпускники 1979−1981 годов рождения были на примете в БАТЭ, дублем выступали за «Смену-БАТЭ». Школа тогда не находилась в структуре клуба, но идея включить ее в свой состав была и у Пунтуса (Юрия Пунтуса, первого тренера возрожденного БАТЭ. — Прим.TUT.BY), и у Анатольевича (Анатолия Капского, основателя клуба. — Прим.TUT.BY). Они хотели, чтобы на момент готовности к игре в высшей лиге чемпионата Беларуси воспитанники «Смены» переходили в БАТЭ.

— «Смена-БАТЭ», БАТЭ, «Даугава», брестское «Динамо», снова БАТЭ, куда ты вернулся в качестве тренера. Что позволяет тебе чувствовать себя уверенно, будучи впервые в жизни безработным? Реальные предложения о работе? Бизнес? Депозиты в банке?

— Фух, бизнеса, естественно, нет никакого! Я хотел и хочу быть в футболе. Предложения? Звонков много, и мои домашние тому свидетели: вайберы-шмайберы разрываются. Конкретики пока нет, ведь от звонка до заключения контракта длинный путь.

Уверенность состоит в том, что я буду востребован. В качестве главного тренера удалось многое повидать, пока не был уволен или со мной не продлили контракт — тут можно говорить, как кому угодно. Улыбки членов семьи также придают сил и веру в то, что все будет хорошо.





— Юрий Дудь и Женя Савин в проекте «Культ тура» на «МатчТВ», то есть еще до их успеха на YouTube, как-то спросили Артема Милевского: «У тебя есть миллион евро?» Он ответил — есть. Понятно, что зарплаты в белорусском футболе значительно ниже, чем в киевском «Динамо» времен Мили. Так что вопрос такой: сто тысяч у тебя есть?

— В какой валюте?

— В долларах.

— В долларах — нет, у меня все в евро (смеется). Вот мой миллион — Василиса, Марика, Софья и жена Наташа.

— А что касается денег…

— …все нормально. Принимая в расчет потребительскую корзину белоруса, на Новый год [денег мне] хватит!

«Дома стоит пятилитровая бутылка виски — подарок отца Белькевича на прошлый Новый год»

— Отец Валентина Белькевича благодарил тебя в прессе. Сказал, что ты довез недостающие две с половиной тысячи долларов на памятную доску в честь Валика. Что тобой двигало?

— Когда узнал, что не хватает этой суммы, чтобы увековечить память великого футболиста, удивился. Речь идет о памятной доске в столице в честь талантливейшего человека, ушедшего из жизни на 43-м году жизни, а мы — наше сообщество — не можем адекватно отреагировать.

Помню, сразу выехал из дома. Узнал у Сергея Новикова телефон отца Валика. Набрал, представился. Так и так, Николай Николаевич, будучи капитаном молодежки, летел как-то чартером с национальной сборной, за которую тогда выступали Александр Хацкевич и ваш сын. Понимаю, беда случилась. Родители хоронят детей, а мы не можем отдать должное Валику.



Отец Валентина Белькевича Николай Николаевич на открытии памятной доски в честь сына и нашего легендарного футболиста. Доска установлена на 34-м доме по улице Энгельса в Минске, где Валентин прожил первые одиннадцать лет. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Учитывая, что Николай Николаевич — ученый и, по сути, обычный человек, ему тяжело было рассчитывать на помощь откуда-либо. Может, кому-то сумма в две с половиной тысячи долларов режет слух, но, слава Богу, на тот момент она у меня была. Не в ущерб семье передал деньги. Не будь их у меня на руках, кинул бы клич в тренерском штабе БАТЭ, попросил бы пацанов из команды, и пусть через три дня, но мы все равно довезли бы недостающую сумму.

Не могу быть равнодушным к такому. Цепляет. Не так много в нашем спорте легендарных людей калибра Белькевича или же недавно ушедшего из жизни хоккеиста…

— Ты ведь был на прощании с Владимиром Цыплаковым неделю назад.

— Да, чересчур часто наши спортсмены стали ходить на похороны. Пока живы, занимаемся своими делами, и только на похоронах видимся.

После траурной церемонии сходил на матч минского «Динамо» с ярославским «Локомотивом», где начинал карьеру Владимир. Так получается, что с Ярославлем в белорусском хоккее много пересечений: гибель Руслана Салея , смерть Цыплакова.



Главный тренер сборной по хоккею Михаил Захаров (в центре) и Алексей Бага (справа) у гроба Владимира Цыплакова, ушедшего из жизни 14 декабря в возрасте 50 лет

Знакомство с Владимиром я не назову приятельскими отношениями. Меня ему представил Леша Калюжный. В Веснянке, где живу, обустроилось много спортсменов. Как-то встретил Калюжного в магазине, а с ним Цыплаков. Позже еще несколько раз виделись с Владимиром на парковке. Смеялись, обменивались новостями. Я же его помню еще выступавшим в НХЛ за «Лос-Анджелес» и другие клубы. Вот почему чувствовал своим долгом прийти на прощание с Цыплаковым.

С отцом Белькевича, между прочим, мы до сих пор общаемся. Он поздравляет меня с важными победами, звонит по праздникам. Дома на подоконнике у столовой зоны стоит пятилитровая бутылка виски — подарок Николая Николаевича на прошлый Новый год.

— На памятник Анатолию Капскому футболисты БАТЭ, думается, тоже легко собрали бы деньги. Вот только спустя год после смерти нет ни памятника Капскому у стадиона, ни улицы или имени стадиона в его честь , чего хотят футболисты и болельщики. На твой взгляд, кто или что мешает?

— После серии материалов в прессе на эту тему мы поняли, какие инстанции ( Борисовский районный исполком , прежде всего, а также Миноблсиполком. — Прим.TUT.BY) задействованы в решении вопроса. Но что является камнем преткновения, не понимаю.



Алексей Бага и работники футбольного клуба БАТЭ у гроба Анатолия Капского. 22 сентября 2018 года Анатолий Анатольевич скоропостижно скончался на 53-м году жизни. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Думаю, если бы нам разрешили установить памятник у стадиона, нашли бы на него деньги. Собрать средства не составило бы труда

— Кстати, когда выйдет книга об Анатолии Капском?

— Знаю, что Денис Сорокин и Андрюха Вашкевич собрали много материала. Общались с футболистами, тренерами, администраторами и массажистами команды разных лет. На беседу с каждым у ребят уходило по два-три часа. Как я понимаю, выпуск книги — не одного года дела.

«Я понимал, что все может закончиться уходом из БАТЭ. И февральская победа над „Арсеналом“ не ввела в заблуждение»

— Год без чемпионства в БАТЭ. На тебя этот факт давит?

— Не давит. Есть много факторов, которые влияют на результат. Но то, что я подвел клуб с богатыми победными традициями, — это да. Все-таки год без чемпионства связан со мной.

Не оправдываюсь, но в то же время могу назвать причины, которые сыграли против БАТЭ в уходящем году. Например, раньше в межсезонье из БАТЭ не уходило так много ключевых игроков. В защите мы потеряли Дениса Полякова, Неманью Милуновича и Максима Володько. В группе атаки — Мишу Гордейчука, Колю Сигневича, который сделал голевой пас в Баку во время еврокубковой квалификации, и Мирко Иванича, который провел важный гол «Карабаху» в ответном матче. Я могу долго говорить о роли каждого в прошлогоднем БАТЭ.

— Удалось ли, по-твоему, Неманье Миличу и Эрвейну Мукаму вдвоем стать заменой Иваничу?

— Сравнивать футболистов нетактично. Все они — прекрасные игроки. Точно так же, как мы говорим о голе Иваничу «Карабаху», можно вспомнить реализованные Мукамом пенальти в ворота «Пяста» и «Сараево».





— При Анатолии Анатольевиче клуб управлялся в «ручном режиме». Что стало после его ухода из жизни? Наступила демократия?

— Прошло не так много времени, чтобы делать глобальные выводы.

— Джамалдин Ходжаниязов, Амир Натхо, Эмиль Йонасен — так и не пригодившиеся БАТЭ игроки. Кто именно приглашал их?

— Мы делали это сообща.

— Виталий Родионов, бывший спортивный директор БАТЭ, ушел из клуба в апреле. В том ли причина, что подписание игроков проходило без его участия?

— В БАТЭ работают в тесных рамках в плане расходов на подписание футболистов. Не могут выдернуть того, кого действительно хотят видеть в команде руководитель клуба, спортивный директор и тренер или хотя бы один из них. Может быть, в каких-то вопросах мы [c Виталием] и не приходили к согласию, но обходились без конфликтов.

Все мы начали в 2019-м году самостоятельную работу: Андрей — как глава клуба, Виталий — как спортивный директор, а я — как тренер. Сделать все правильно с первого раза не вышло.





— И что по итогу? Андрей оказал тебе большее доверие, чем Виталию, потому что тебе предстояло работать с футболистами?

— Когда закрутился чемпионат, о сентиментальных вещах, вроде доверия, я не думал. Тренировки, рутина, матчи. А что касается Виталия, у него всегда есть мнение, и он решил уйти в РЦОР-БГУ. Может быть, там сумеет реализовать свои идеи.

— Шатался ли под тобой стул в течение сезона?

— Нет, но я понимал, что все может закончиться [уходом из БАТЭ]. И февральская победа над «Арсеналом» (1:0) не ввела в заблуждение.

— Когда Олег Дулуб, твой предшественник, покинул БАТЭ, его тренерский штаб, а позже и он сам высказвали критику в адрес БАТЭ. Клуб ответил. Взаимные упреки превратились в публичную ругань. Не потому ли ты мягок в своих высказваниях о БАТЭ, что не хочешь стать участником чего-то подобного?

— В том числе. И еще: все что у меня есть, мне дал БАТЭ. Поэтому высказваться резко о БАТЭ язык не поварачивается. Я должен принять как должное решение руководства клуба, вот и все.





— Если резюмировать, чего БАТЭ не хватило для чемпионства в 2019-м? Ресурса?

— Стабильности. Мотивации в некоторых матчах. Поздно поняли, что опасность рядом.

— Домашнее для БАТЭ поражение от «Ислочи» (2:4) за три тура до завершения чемпионата и есть пример недостатка мотивации?

— Да, в большей степени причина проигрыша кроется в этом. Чтобы дома в чемпионате Беларуси пропустить четыре мяча…

— Может, игроки были выхолощены? Или считали очки?

— БАТЭ бывал в разных передрягах и никогда ничего не считал. И о физической усталости речи не шло. На протяжении второго круга чемпионата страны мы проводили биохимический анализ крови футболистов. Они были в хорошей форме как до встречи с «Ислочью», так и на следующий день, что подтвердили результаты анализов.

Достаточно было сохранять концентрацию, ведя к перерыву матча с «Ислочью» в счете — 2:1. Если бы мы выиграли, неизвестно еще, чем бы завершился минувший чемпионат. Уверен, что в собранном состоянии сильнее БАТЭ нет никого в Беларуси.

«Все наши друзья побывали в отставке в этом году: Слуцкий, Эмери, Сарри»

— В марте наши девушки из LADY.TUT.BY включили тебя в топ самых стильных мужчин страны наряду с Александром Мошенским, Денисом Курьяном и Виталием Гурковым. Ты вообще в курсе?

— Кто-то прислал ссылку (супруга Алексея сказала, что это была она. — Прим.TUT.BY). Вот, Наташа прислала ссылку на материал.

— Кто твой стилист?

— Жена. Вот бы еще ко всему прочему она была моим бухгалтером (смеется). Говоря про одежду, что тут выбирать? Летом надевал на матчи джинсы и поло, что Наташа, признаюсь, не одобряла. Осенью — брюки, рубашку, то есть тоже что-то простое.

— Что самое дорогое в твоем гардеробе? Шоумен Дмитрий Шепелев, например, сочетает в гардеробе сына Gucci с дешевыми вещами.

— Лейблов вроде Gucci в нашей семье не водится. Мне не нравится, когда что-либо пестрит на одежде. Дорогих вещей не покупаю, как и «имена» на распродажах. Обычные шмотки. Подходит моей фактуре — ну и хорошо. «Тумбочка» ведь у меня нормальная.

— «Тумбочка» — это живот?

— Чуть ниже.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— На матч с «Астаной» в квалификации Лиги Европы ты неожиданно предпочел стилю casual спортивный костюм. Объяснил, что в тот раз жены не было дома, и некому было собрать одежду для парадного выхода.

— Не хотел вдаваться в подробности. На самом же деле мы ждали появления на свет Василисы. Беременность у Наташи протекала со сложностями: около четырех месяцев она провела в больнице. Хозяйство оказалось на мне, а мне было не до утюгов. Смотрел за детьми, работал.

— На книжных полках у тебя дома много футбольной литературы. Книги про Алекса Фергюсона, Жозе Моуриньо, Клаудио Раньери, Карло Анчелотти, Йохана Кройффа, «Барсу», Леонида Слуцкого…

— Книжку про Слуцкого купил в магазине, но у нас есть и его автограф. Он передал нам боди в клубных цветах его бывшего клуба «Витесса» для маленькой Василисы.

Мы были на стажировке у Слуцкого в январе. Недавно к нему съездил Николай Мурашко, занимающийся развитием частного детско-юношеского футбола. Я посодействовал его встрече со Слуцким, а тот, узнав про рождения у меня второй дочери, сделал подарок. «Побед на всех фронтах. Слуцкий», — так подписал боди.





Получилось, что все наши друзья побывали в отставке в этом году: Слуцкий сам ушел из «Витесса», Унаи Эмери убрали из «Арсенала», Маурицио Сарри был уволен из «Челси» (смеется).

— Тренеры трех лучших команд прошлого сезона в чемпионате Беларуси тоже потеряли работу. По слухам, отправлен в отставку может быть и наставник минского «Динамо» Сергей Гуренко.

— Эта ситуация характеризует определенным образом футбольное хозяйство Беларуси. Руководителями движет слепое желание добиться результата здесь и сейчас.

Но даже люди, которые становятся чемпионами, — тот же Марцел Личка, не могли рассчитывать на продление сотрудничества. На мой взгляд, Марцел заслуживал того, чтобы остаться в брестском «Динамо».

К своему уходу был готов. Спокойно отнесся.

Сергей Ташуев сделал самый сильный «Шахтер» за последние годы. Игра у команды была поставлена. В этом заслуга тренера. Футболисты «Шахтера» потеряли очки там, где не должны были этого делать. Плюс в еврокубках им выпал неприятный жребий в виде «Торино». Это и какие-то внутрении процессы в Солигорске не позволили Ташуеву остаться в команде.

— После 20 лет в БАТЭ видишь ли ты себя тренером в Беларуси какого-то другого клуба?

— Распрощавшись с командой так, как ушел я, никого не предал и не подвел. Делал все, что мог. И хочу развиваться в профессии дальше. Так что если завтра мне предложат работу в белорусском клубе, и меня будет устраивать новый вызов и по развитию клуба, и по задачам, то почему нет?



Фото: Reuters

— Питаешь ли ты нежные чувства к брестскому «Динамо» и их болельщикам?

— Болельщики — молодцы. Офис Бреста также проделал великолепную работу. В Бресте собирают полный стадион. Там приятно находится, что является примером для многих. А чувства…

— Ты ведь часть истории брестского «Динамо»: выступал за эту команду в бытность игроком.

— Да к чему я там причастен? Был обычным футболистом, каких прошло через брестское «Динамо» с тысячу. Рома Василюк, Сергей Ковальчук, Андрей Прокопюк — вот кто легенды Бреста.

— По слухам, Кирилла Альшевского могут назначить главным тренером БАТЭ. Как ты к этому отнесешься?

— Это будет решение руководства клуба, поэтому нужно отнестись с уважением. Меня в команде нет, поэтому мое мнение… Сейчас я болельщик БАТЭ, а им предстоит нести ответственность и добиваться результата. Желаю выбраться из ситуации, каким бы ни был тренерский штаб команды и политика руководства, будь то ставка на опытных или молодых игроков.