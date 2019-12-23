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«И подарки, и танцевать, и кушать». Сотрудники Таможенного комитета поздравили детей в Кореличском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зимняя сказка пришла в социально-педагогический центр Кореличского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новогоднее представление для детей устроили приглашенные актеры и сотрудники Таможенного комитета. Не обошлось без главных зимних персонажей, Деда Мороза и Снегурочки и, конечно, праздничных чудес. Ведь именно в них хотят верить дети, которые некоторое время проводят вне семьи. Рождество и Новый год не дома, а в центре, придется встретить шести малышам. Самому младшему – четыре года, старшей девочке – девять.
Ангелина Колодко, воспитанница социально-педагогического центра Кореличского района:
Карина Шестель, воспитанница социально-педагогического центра Кореличского района:
Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Таможенники вручили детям подарки – игрушки, конструкторы и, конечно, сладкие угощения. А центр обзавелся новыми стиральной машиной и ноутбуком.
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«И подарки, и танцевать, и кушать». Сотрудники Таможенного комитета поздравили детей в Кореличском районе
Новости Беларуси. Зимняя сказка пришла в социально-педагогический центр Кореличского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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