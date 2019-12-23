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«И подарки, и танцевать, и кушать». Сотрудники Таможенного комитета поздравили детей в Кореличском районе

24.12.2019 18:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зимняя сказка пришла в социально-педагогический центр Кореличского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«И подарки, и танцевать, и кушать». Сотрудники Таможенного комитета поздравили детей в Кореличском районе

Новогоднее представление для детей устроили приглашенные актеры и сотрудники Таможенного комитета. Не обошлось без главных зимних персонажей, Деда Мороза и Снегурочки и, конечно, праздничных чудес. Ведь именно в них хотят верить дети, которые некоторое время проводят вне семьи. Рождество и Новый год не дома, а в центре, придется встретить шести малышам. Самому младшему – четыре года, старшей девочке – девять.  

«И подарки, и танцевать, и кушать». Сотрудники Таможенного комитета поздравили детей в Кореличском районе

Ангелина Колодко, воспитанница социально-педагогического центра Кореличского района:
Я как люблю Новый год! Потому что очень-очень будет праздник. И подарки, и танцевать, и кушать.

«И подарки, и танцевать, и кушать». Сотрудники Таможенного комитета поздравили детей в Кореличском районе

Карина Шестель, воспитанница социально-педагогического центра Кореличского района:
Я люблю, когда Дед Мороз придет со Снегурочкой. Мы играем сначала, а потом мы водим хоровод и поем песенки.

«И подарки, и танцевать, и кушать». Сотрудники Таможенного комитета поздравили детей в Кореличском районе

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Маленькие дети, скажем так, не совсем обеспечены тем вниманием и лаской, которую они должны испытывать от своих родителей, от близких родственников. Все люди, которые имеют возможность сделать праздник для таких детей, должны это сделать.

«И подарки, и танцевать, и кушать». Сотрудники Таможенного комитета поздравили детей в Кореличском районе

Таможенники вручили детям подарки – игрушки, конструкторы и, конечно, сладкие угощения. А центр обзавелся новыми стиральной машиной и ноутбуком.

Люди в материале: Ангелина Колодко, Карина Шестель, Юрий Сенько
 
 
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Новости Беларуси. Зимняя сказка пришла в социально-педагогический центр Кореличского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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