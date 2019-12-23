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Молодой медик из Ирака хочет остаться в белорусской деревне

24.12.2019 20:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Медицина с иракским акцентом в белорусской глубинке. Молодой медик Хашим из Ирака после окончания минского медуниверситета на интернатуру уехал в обычную районную больницу в Копыле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрабатывать распределение и вовсе мечтает в сельской амбулатории.

Почему иностранец предпочёл Ближнему Востоку деревенские пасторали, узнавала Вероника Гришкова.

Молодой медик из Ирака хочет остаться в белорусской деревне

Вероника Гришкова, корреспондент:
Профессия врача в Беларуси всегда была очень престижной, а особенно здесь, в глубинке. А потому появление нового специалиста остаться незамеченным не может. И уж тем более не осталось без внимания появление в Копыльской больнице студента-медика из Ирака. Хишам не только лечит хорошо и завоевал доверие пациентов. Но и парень теперь свой – с местной пропиской.

Молодой медик из Ирака хочет остаться в белорусской деревне


Это сегодня доктор Хишам  местная знаменитость и уверенно выдаёт рекомендации на чистом русском, но всего 10 лет назад он прилетел поступать в медуниверситет в Минск, с трудом понимая, где это место искать на карте. Январская Беларусь встретила прохладой.

Молодой медик из Ирака хочет остаться в белорусской деревне


Аль ширифи Хишам али Хуссейн, врач-терапевт Копыльской центральной районной больницы:
Два года – это такой холод и такой мороз. Больше 30 сантиметров мороз и снег. А я не готовился ни к чему, был в лёгкой одежде. Реально был только в костюме, и всё. И туфлях.

Молодой медик из Ирака хочет остаться в белорусской деревне

Было и голодно готовить Хишам не умел (в Ираке это привилегия женщин) но спасли знакомые земляки они тут же накормили «бульбой». Это его первое слово на мове, а дальше он пошёл на языковые курсы, полюбил драники и белорусскую девушку из глубинки. Тогда и решил Беларусь отныне второй дом.

Молодой медик из Ирака хочет остаться в белорусской деревне

Аль ширифи Хишам али Хуссейн:
Мы раньше жили в Минске, снимали очень дорого. У нас ещё родился сын. Поэтому стало тяжеловато в Минске, поэтому приехали сюда. Жильё хотя бы не будем платить в Минске.

Новоселье отметили в Новосёлках, обосновались дружной семьёй в фамильном гнезде. Интерн-иностранец с гордостью показывает фото родных и близких.

Молодой медик из Ирака хочет остаться в белорусской деревне

С такой же гордостью говорят о новом сотруднике и его коллеги. С восточной деликатностью и доброжелательностью принимает Хишам пациентов, а потому к нему уже выстраиваются очереди за советом и рекомендациями. 

Молодой медик из Ирака хочет остаться в белорусской деревне

Елена Шиманская, медсестра отделения профилактики Копыльской центральной районной больницы:
Внимательный, посоветует всегда. С коллегами всегда внимательный, вежливый. Любят, конечно, приходить люди посоветоваться с ним.

Молодой медик из Ирака хочет остаться в белорусской деревне

Правда, в районной больнице Хишам пройдет только интернатуру, а по распределению отправится в сельскую амбулаторию. Уверен, что именно так принесёт пользу гостеприимной Беларуси и народу, с которым успел породниться.

Молодой медик из Ирака хочет остаться в белорусской деревне

Алеся Бельская, заместитель главного врача Копыльской центральной районной больницы:
Планируется, что он поедет у нас в Семежевскую участковую больницу. Это примерно 30 километров от центральной районной больницы. Там он будет работать врачом общей практики. Хишам у нас попросился сам в глубинку. Потому что хочет помогать, и быть именно полезным почему-то именно в участковой больнице, а не ЦРБ.

Люди в материале: Аль ширифи Хишам али Хуссейн, Елена Шиманская, Алеся Бельская
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Медицина с иракским акцентом в белорусской глубинке. Молодой медик Хашим из Ирака после окончания минского медуниверситета на интернатуру уехал...
 
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