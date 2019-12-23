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Молодой медик из Ирака хочет остаться в белорусской деревне
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медицина с иракским акцентом в белорусской глубинке. Молодой медик Хашим из Ирака после окончания минского медуниверситета на интернатуру уехал в обычную районную больницу в Копыле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрабатывать распределение и вовсе мечтает в сельской амбулатории.
Вероника Гришкова, корреспондент:
Было и голодно – готовить Хишам не умел (в Ираке это привилегия женщин) но спасли знакомые земляки – они тут же накормили «бульбой». Это его первое слово на мове, а дальше он пошёл на языковые курсы, полюбил драники и белорусскую девушку из глубинки. Тогда и решил – Беларусь отныне второй дом.
Новоселье отметили в Новосёлках, обосновались дружной семьёй в фамильном гнезде. Интерн-иностранец с гордостью показывает фото родных и близких.
С такой же гордостью говорят о новом сотруднике и его коллеги. С восточной деликатностью и доброжелательностью принимает Хишам пациентов, а потому к нему уже выстраиваются очереди за советом и рекомендациями.
Правда, в районной больнице Хишам пройдет только интернатуру, а по распределению отправится в сельскую амбулаторию. Уверен, что именно так принесёт пользу гостеприимной Беларуси и народу, с которым успел породниться.
Алеся Бельская, заместитель главного врача Копыльской центральной районной больницы:
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Новости Беларуси. Медицина с иракским акцентом в белорусской глубинке. Молодой медик Хашим из Ирака после окончания минского медуниверситета на интернатуру уехал...
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