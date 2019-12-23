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Акция «Дорога к сердцу» проходит в Ленинском районе г. Бреста
24.12.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В преддверии новогодних и Рождественских праздников сотрудники внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних, территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района, управления по образованию администрации Ленинского района спешат с подарками в семьи детей, признанных находящимися в социально опасном положении. Добрый дедушка Мороз и Снегурочка должны попасть к каждому ребенку в дом. А как же без них? На то оно и детство…
Подарки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подготовили: ОАО «Берестейский пекарь», ОАО «Брестсхлебопродукт», ОАО «Брестский мясокомбинат», ОАО «Савушкин продукт», сеть магазинов «Еврооопт» по Брестской области, ОАО «Брестское мороженое»
Акция «Дорога к сердцу» будет продолжена до 14 января 2020 года.
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В преддверии новогодних и Рождественских праздников сотрудники внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних, территориального центра социального...
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