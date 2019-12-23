Магазины Duty Free разрешено открывать во всех пунктах пропуска на въезде в Беларусь

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Такая норма содержится в Указе Президента № 476,корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.





Так, в каждом автодорожном пункте пропуска на въезде в республику можно открывать по одному магазину беспошлинной торговли. При этом к кассовому оборудованию в таких магазинах определены особые требования: оно должно обеспечивать блокировку продажи алкоголя и табака сверх количественных норм таких товаров, разрешенных для беспошлинного ввоза для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС.













Напомним, первая торговая точка Duty Free на въезде в Беларусь открылась в июне 2018 г. в автодорожном пункте пропуска «Берестовица». Магазин предлагает беспошлинную продажу товаров тем, кто въезжает на территорию ЕАЭС через белорусскую границу.



