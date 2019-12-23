Белорусские католики собрались на главную рождественскую службу в храме Фатимской Божьей Матери

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Католики всего мира готовятся к празднику. Осталось всего несколько часов до Рождества Христова. Главные торжества проходят в Вифлееме – священном для христиан городе. И во всех католических храмах мира. Главное католическое богослужение Беларуси пройдет в городе Жодино. В костеле Фатимской Божьей матери. Там за приготовлениями к мессе следит корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

К мессе все готово, до ее начала остаются считанные минуты. Многие пришли сюда заранее целыми семьями. Приходили за два часа до начала мессы. Стоит отметить, что богослужения праздничные проходят во всех костелах страны, а их более пятисот в Беларуси. Но главная литургия состоится здесь в городе Жодино, в костеле Фатимской Божьей Матери. Сюда по традиции привезли частичку Вифлеемского огня. До праздника она путешествовала по Беларуси.

Многие белорусы с нетерпением ждут Рождества, потому что в стране по количеству верующих католичество является второй после православия конфессией. Более 15% белорусов считают себя католиками. Хотелось бы рассказать о традициях католического Рождества. Сюда люди пришли после особого застолья. Хозяйки по традиции накрывают стол из 12 постных блюд по количеству апостолов. В основном это кутья, борщ, блины с капустой, вареники, рыба, печеный картофель и хлеб. А празднику предшествует период адвента: на протяжении четырех недель верующие постились и совершали милосердные дела. Вот с каким настроением, с какими чувствами сюда пришли на службу верующие.



«Это один из самых больших праздников, самых значимых, и для нашей семьи это, действительно, семейный праздник»; «Христос родился, Рождение Христа будет. Со светлыми чувствами, с чистым сердцем»; «Настроение праздничное, хорошее. Спокойствие.Радость»; «Переполненная душа. Перед этим была и сломанная рука и приболела, думала, что не попаду, а когда получилось, что хоть чуть-чуть отпустило, просто слезы радости», – поделились прихожане.

Возглавит торжественную литургию глава Римско-католической церкви в Беларуси Архиепископ-Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Перед началом мессы он пообщался с нами, поздравил всех с праздником и напомнил, что праздник должен носить духовный характер.

«Не побоимся, возлюбленные во Христе братья и сестры, создать тишину вокруг себя, в этом мире, где так много хаоса, где так много шума, где близкие не знают друг друга даже, чтобы открыть двери приходящему Иисусу. Он стучит. Он хочет прийти в наши сердца. Не побоимся принять его», – призвал глава Римско-католической церкви в Беларуси.

Почувствовать духовную атмосферу праздника, особую атмосферу Рождества можно у входа в костел. Здесь установили вертеп. Это макет хлева с фигурками Марии и Иосифа. Перед началом мессы туда в колыбель уложат фигурку младенца. Так каждый сможет почувствовать себя участником тех событий, того чуда, которое, как гласит Писание, произошло в Рождественскую ночь.

Немного о храме, где будет проходить главное богослужение. Он относительно молодой. Построили его в 2003-м году. А в 2017-ом Тадеуш Кондрусевич провел там торжественную службу фатимских явлений. И объявил это место санктуарием, то есть святилищем особого ранга. И для верующих Беларуси, католиков, оно имеет очень большое значение. Добавлю, что праздничные службы пройдут и завтра по всей стране. Отмечать Рождество католики будут до первого января.