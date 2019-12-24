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Соболенко расплакалась, получая приз TUT.BY: Все победы буду теперь посвящать отцу

24.12.2019 22:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Арина Соболенко стала обладательницей специального приза TUT.BY как лучшая белорусская теннисистка в рейтинге и теннисистка, которая обыграла всех белорусских игроков в топ-100 в уходящем году. Во время церемонии в ее честь в офисе TUT.BY Арина расплакалась, вспомнив недавно ушедшего из жизни отца. Спортсменка пообещала посвящать ему будущие победы.


— Прошедший сезон, считаю, провела лучше, чем 2018-й. Справилась с эмоциями, прошла через испытания — трудности на корте, да и вообще, — отметила Арина. — Помню, сказала, что меня навряд ли сможет что-то «выбить» (плачет)… В общем, я расстроена. Папа не увидит моего развития…

— Как ты станешь первой ракеткой мира и как выиграешь первый «Шлем» в одиночном разряде? — уточнил журналист Юрий Михалевич.

— Да. Всё теперь буду посвящать ему (именно отец привел Арину в теннис, когда ей было шесть лет. — Прим.TUT.BY).


— Не хотела плакать, — добавила Арина. — Врагу такого не пожелаешь. Теперь, мне кажется, я точно железный человек. Как меня, в принципе, и называют.

Специальный приз TUT.BY — Кубок Беларуси по теннису лучшему игроку среди женщин в 2019 году — Арина получила в присутствии сотрудников TUT.BY и ее активных болельщиков из сообщества во «ВКонтакте».

Среди пришедших на встречу с Ариной оказался и бывший главный тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко, вернувший в 2019 году команду в элиту мирового хоккея. Андрей Михайлович тоже относит себя к поклонникам Соболенко.

Арина поблагодарила за поддержку:

— Приятно играть, когда знаешь, что за тебя болеет вся страна, — сказала теннисистка.



Напомним, что в 2019 году Арина Соболенко завоевала три титула в одиночном разряде — в Шэньчжэне, Ухане и на малом итоговом турнире, и три парных титула — в Индиан-Уэллсе, Майами и на US Open. Сейчас Арина расположилась на 11-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации, а целью на будущий сезон видит захват лидерства в рейтинге.



Кроме того, в 2019-м Арина помогла сборной пробиться в полуфинал Кубка Федерации, а также одержала победы над напарницами по сборной Викторией Азаренко и Александрой Саснович.

Сашу Арина легко переиграла в первом раунде турнира в Ухане — 6:1, 6:2, а в матчах с Викой была сильнее в первом раунде US Open — 3:6, 6:3, 6:4, а также в парных встречах в полуфинале турнира в Майами (7:6 (8:6), 7:5) и финале US Open (7:5, 7:5).

— Арина и Вика были готовы рвать и метать, — так отозвался о противостоянии игроков тренер Арины Дмитрий Турсунов. — Для них борьба друг с другом точно не была еще одним матчем в сезоне. Не знаю, что Вика сказала о нем, но, мне кажется, против Арины она сыграла лучше, чем во многих поединках сезона. […] Боролись очень успешная, состоявшаяся теннисистка, чья карьера близится к закату, и игрок, который начинает свое восхождение.

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Арина Соболенко стала обладательницей специального приза TUT.BY, как лучшая белорусская теннисистка в рейтинге и теннисистка, которая обыграла всех белорусских...
 
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