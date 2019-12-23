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Почему католики называют рождественскую службу «пастэрка»?

24.12.2019 22:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Часть христиан мира готовятся к встрече Светлого Рождества Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более чем в 100 странах 25 декабря считается праздничным днём. Беларусь не исключение. Верующие собираются в католических храмах на Рождественские богослужения, которые отличаются особой торжественностью.

Съемочная группа СТВ работала у Красного кастела в Минске. На связи со студией – Яна Шипко. 

Почему католики называют рождественскую службу «пастэрка»?

Яна Шипко, корреспондент:
Каталіцкія вернікі завуць гэтую святочную службу «пастэрка». У памяць аб тым, што пастухі першымі прышлі пакланіцца Ісусу. У касцёле шмат людзей, нават прысесці недзе.

Почему католики называют рождественскую службу «пастэрка»?

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Яна Шипко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Часть христиан мира готовятся к встрече Светлого Рождества Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более чем в 100 странах...
 
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