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Почему католики называют рождественскую службу «пастэрка»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Часть христиан мира готовятся к встрече Светлого Рождества Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более чем в 100 странах 25 декабря считается праздничным днём. Беларусь не исключение. Верующие собираются в католических храмах на Рождественские богослужения, которые отличаются особой торжественностью.
Съемочная группа СТВ работала у Красного кастела в Минске. На связи со студией – Яна Шипко.
Яна Шипко, корреспондент:
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Новости Беларуси. Часть христиан мира готовятся к встрече Светлого Рождества Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более чем в 100 странах...
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