Почему католики называют рождественскую службу «пастэрка»?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Часть христиан мира готовятся к встрече Светлого Рождества Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более чем в 100 странах 25 декабря считается праздничным днём. Беларусь не исключение. Верующие собираются в католических храмах на Рождественские богослужения, которые отличаются особой торжественностью.

Съемочная группа СТВ работала у Красного кастела в Минске. На связи со студией – Яна Шипко.





Яна Шипко, корреспондент:

Каталіцкія вернікі завуць гэтую святочную службу «пастэрка». У памяць аб тым, што пастухі першымі прышлі пакланіцца Ісусу. У касцёле шмат людзей, нават прысесці недзе.



