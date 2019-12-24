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«Просто пройти невозможно». Машины заполонили двор на Тикоцкого, жители возмущены

24.12.2019 23:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Отсутствие тротуаров и постоянный поток машин заставили жителей двора на улице Тикоцкого забить тревогу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Просто пройти невозможно». Машины заполонили двор на Тикоцкого, жители возмущены


Здесь всегда много автомобилей, и пешеходам приходится идти прямиком по дороге. К тому же некоторые водители взяли привычку ездить с явным превышением скорости. Проблема усугубляется с наступлением темноты. Жители хотели бы полноценной реконструкции с восстановлением тротуаров и установкой нескольких искусственных неровностей.

«Просто пройти невозможно». Машины заполонили двор на Тикоцкого, жители возмущены


Жуткие проблемы, это сейчас машин нет, а в выходные, сейчас наступят, тут вообще невозможно будет пройти. 

«Просто пройти невозможно». Машины заполонили двор на Тикоцкого, жители возмущены

Николай Николаев, заместитель директора ЖКХ Первомайского района:
Что касается лежачих «полицейских», согласуем с РОВД, я думаю, проблем не будет. Что касается вопроса по тротуару, ну, будем переделывать.

Люди в материале: Николай Николаев
 
 
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Новости Беларуси. Отсутствие тротуаров и постоянный поток машин заставили жителей двора на улице Тикоцкого забить тревогу, сообщили в программе «Столичные...
 
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