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«Просто пройти невозможно». Машины заполонили двор на Тикоцкого, жители возмущены
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Отсутствие тротуаров и постоянный поток машин заставили жителей двора на улице Тикоцкого забить тревогу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Николай Николаев, заместитель директора ЖКХ Первомайского района:
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Новости Беларуси. Отсутствие тротуаров и постоянный поток машин заставили жителей двора на улице Тикоцкого забить тревогу, сообщили в программе «Столичные...
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