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Орденом Матери наградят многодетных мам из Гомельской и Гродненской областей

24.12.2019 23:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент подписал указ о награждении орденом Матери женщин, родивших и воспитавших 5 и более детей из Гомельской и Гродненской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего этой почётной награды удостоены 70 женщин.

Орденом Матери наградят многодетных мам из Гомельской и Гродненской областей

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Президент подписал указ о награждении орденом Матери женщин, родивших и воспитавших 5 и более детей из Гомельской и Гродненской...
 
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