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«Я сегодня побывал в детстве». Чиновники, спортсмены, бизнесмены поучаствовали в акции «Наши дети»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 декабря гостей встречали сотни маленьких белорусов во всех регионах страны.
Благодаря этой трогательной предновогодней традиции, вниманием в это, по-настоящему волшебное время, окружен каждый ребенок. В этом главный смысл и, пожалуй, миссия акции, когда чиновники, спортсмены, представители бизнеса дарят детям не только подарки, но и веру. В добро, которое может быть безгранично, и чудо, которое обязательно должно случиться с каждым.
Кристина Федорович, корреспондент:
Национальный олимпийский комитет зажигает не спортивные звезды, а звездочки. Как подтверждение – горящие глаза 10-летней Насти. Девочка приехала на праздник из Радошкович. А вместе с ней и другие воспитанники руденской и радошковичской школ-интернатов для деток, оставшихся без родителей.
Дмитрий Дащинский, старший тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Снежинки, Лисички, Медвежата, Принцессы и, в общем, все волшебные персонажи встречали Игоря Петришенко. Для ребят эту встречу, кроме как сказочной, иначе и не назовёшь.
Зимняя сказка пришла и в социально-педагогический центр Кореличского района. Новогоднее представление для детей устроили приглашённые актёры и сотрудники Таможенного комитета. Не обошлось без главных зимних персонажей Деда Мороза и Снегурочки и, конечно, праздничных чудес.
Ведь именно в них хотят верить дети, которые некоторое время проводят вне семьи. Рождество и Новый год не дома, а в центре придётся встретить 6 малышам. Самому младшему – 4, старшей девочке – 9.
Географически перемещаемся в Молодечненскую специальную общеобразовательную школу-интернат. Здесь учатся детки с патологиями зрения. С подарками, как настоящий Дед Мороз, сюда приехал Игорь Сергеенко. Глава Администрации Президента вручил ребятам сертификат на большую интерактивную панель и сладкие наборы.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Море эмоций сегодня подарили и тем, кто это предновогоднее время проводит в больничной палате. Поверить в чудо маленьким пациентам помогли представители Следственного комитета. Глава ведомства Иван Носкевич приехал с подарками в третью городскую детскую больницу. Кажется, на мгновение все и забыли, что находятся в стенах палат.
В такой атмосфере в чудеса и в Деда Мороза верят даже взрослые. Но самые искренние пожелания на грядущий год 2020, конечно, из уст деток.
Добра, любви, крепкого счастья, много подарков.
Счастья, здоровья, улыбок.
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Новости Беларуси. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 декабря гостей встречали сотни...
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