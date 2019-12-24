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«Мода на толстых женщин». Пользователи Сетей запустили новый флешмоб

25.12.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователи Сети запустили новый бодипозитивный флешмоб «как вам мода на толстых женщин?» — рассказывает Medialeaks.ru. Паблик esthétique во «ВКонтакте» опубликовал несколько фотографий. На них можно узнать британскую модель Искру Лоуренс, которая сейчас работает в США. Админы паблика сделали подборку из нескольких фотографий, в числе которых была и такая.


Фото: @iskra

«Как вы относитесь к новой моде на толстых женщин?» — спросили администраторы паблика.

Люди в комментариях не поняли посыла создателей поста. Девушку, по их мнению, никак нельзя назвать «толстой».


Фото: @iskra

Через некоторое время дискуссия перекочевала в твиттер — там пользователей смутила формулировка «мода на женщин». Даже если не обращать внимания на формулировку «мода на женщин», это явление далеко не новое.


Но на этом в твиттере не остановились. Некоторые пользователи организовали флешмоб: они постят свои фотографии или просто фотографии девушек, телосложение которых, по мнению большинства, могло бы подпадать под формулировку «стройное». А посты сопровождают подписями, намекающими на пост из «ВКонтакте».

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