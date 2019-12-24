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«Мода на толстых женщин». Пользователи Сетей запустили новый флешмоб
Источник материала: Tut.by
Пользователи Сети запустили новый бодипозитивный флешмоб «как вам мода на толстых женщин?» —
«Как вы относитесь к новой моде на толстых женщин?» — спросили администраторы паблика.
Люди в комментариях не поняли посыла создателей поста. Девушку, по их мнению, никак нельзя назвать «толстой».
Через некоторое время дискуссия перекочевала в твиттер — там пользователей смутила формулировка «мода на женщин». Даже если не обращать внимания на формулировку «мода на женщин», это явление далеко не новое.
Но на этом в твиттере не остановились. Некоторые пользователи организовали флешмоб: они постят свои фотографии или просто фотографии девушек, телосложение которых, по мнению большинства, могло бы подпадать под формулировку «стройное». А посты сопровождают подписями, намекающими на пост из «ВКонтакте».
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