«Мода на толстых женщин». Пользователи Сетей запустили новый флешмоб

Источник материала: Tut.by

Пользователи Сети запустили новый бодипозитивный флешмоб «как вам мода на толстых женщин?» — рассказывает Medialeaks.ru . Паблик esthétique во «ВКонтакте» опубликовал несколько фотографий. На них можно узнать британскую модель Искру Лоуренс, которая сейчас работает в США. Админы паблика сделали подборку из нескольких фотографий, в числе которых была и такая.



Фото: @iskra

«Как вы относитесь к новой моде на толстых женщин?» — спросили администраторы паблика.

Люди в комментариях не поняли посыла создателей поста. Девушку, по их мнению, никак нельзя назвать «толстой».



Фото: @iskra

Через некоторое время дискуссия перекочевала в твиттер — там пользователей смутила формулировка «мода на женщин». Даже если не обращать внимания на формулировку «мода на женщин», это явление далеко не новое.





Но на этом в твиттере не остановились. Некоторые пользователи организовали флешмоб: они постят свои фотографии или просто фотографии девушек, телосложение которых, по мнению большинства, могло бы подпадать под формулировку «стройное». А посты сопровождают подписями, намекающими на пост из «ВКонтакте».

Как вам новая мода на толстых женщин? pic.twitter.com/ErRYP7w6vj — Pavel Averyanov (@Pavero777) 23 декабря 2019 г.

Хорошо что наступила новая мода на толстых женщин pic.twitter.com/99QBsQDxli — Tatyana (@Rion_music) 23 декабря 2019 г.