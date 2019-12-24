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«Коварная разлучница» и самая титулованная российская актриса новой волны. Факты о скандальной Елене Лядовой

25.12.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Великая актриса современного авторского кино» — называют ее поклонники. «Разбивательница сердец и коварная разлучница» — говорят хейтеры. Мало кому из российских актрис медиа уделяют сегодня столько внимания, сколько Елене Лядовой.

Ее роли в «Левиафане», «Географ глобус пропил», «Изменах», «Орлеане» и других нашумевших картинах мало кого оставляют равнодушными. Как и подробности личной жизни. Сегодня ей исполняется 39 лет. Вспоминаем ее самые лучшие фильмы и самые громкие романы.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elena Lyadova (@lyadovalena) 17 Июн 2016 в 5:12 PDT

О ранних годах актрисы практически ничего неизвестно. Только лишь, что родом она из небольшого городка Моршанск, а родители — люди, далекие от кино. Но вот их дети: старшая Лена, а позже и младший Никита — поступили в училище им. Щепкина.

«Я всегда была творческим ребенком: любила читать стихи, выступала на всех утренниках, участвовала в самодеятельности и так далее. Наверное, я была предрасположена к этому. Я думаю, это еще и особенность многих девочек — кокетничать, выступать, хотеть быть красивыми, стоять на стуле в платье и с бантом, устраивать концерты для родителей и их друзей.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @_news__stars__ 11 Ноя 2019 в 6:20 PST

Девушка подготовилась и поступила в знаменитое учебное заведение с первого раза и без специальных договоренностей. Как вспоминают ее сокурсники, Елена совершенно не участвовала в студенческих пирушках и затеях, а все свободное время посвящала учебе. Поэтому ее первый и сразу громкий роман очень удивил всех окружающих.

Ее избранником стал начинающий актер Илья Исаев. Он заваливал девушку цветами, а она ждала его с репетиций. Все свободное время проводили вместе, думали о свадьбе. Все разрушила измена: Илья влюбился в партнершу по спектаклю и ушел в закат. А она — с головой в работу.

Студентка устроилась в столичный Театр юного зрителя. Маленькие зрители с восторгом аплодировали Лядовой в постановках «Золотой петушок», «Счастливый принц», «Трамвай «Желание».

«Курица, мышка, березка — это в ТЮЗе считается курсом молодого бойца. Причем в спектакле «Два клена» начинающая актриса играет все эти три ипостаси, перевоплощаясь по ходу действия. Для меня это была премьера, дебют на сцене».

Но это была всего лишь репетиция перед кинокарьерой, которая принесет Елене настоящую популярность и признание.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от КИНОШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ

 
 
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Роли Елены мало кого оставляют равнодушными. Как и подробности личной жизни. Сегодня ей исполняется 39 лет. Вспоминаем ее самые лучшие фильмы и самые громкие романы.
 
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