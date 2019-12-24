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25 декабря католические верующие празднуют Рождество Христово

25.12.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

25 декабря католические верующие празднуют Рождество Христово

Дарагія вернікі каталіцкага веравызнання!

Спевам Анёлаў была абвешчана радасная навіна пра нараджэнне ў гора­дзе Давідавым, Бэтлееме, Божага Сына. Кожную нядзелю святы Касцёл паўтарае гэты гімн, нагадваючы свету праўду аб прысутнасці Бога на зямлі. «Слова сталася Целам і пасялілася між намі…» (Ян 1, 14). Яно нясе свету радасць прабачальнай Божай Любові, якая ніколі не пакідае чалавека. Мы пакліканыя прыняць яе ў сваё жыццё і навучыцца дзяліцца ёю з іншымі, каб занесці святло Бэтлеемскай зоркі тым, хто знаходзіцца яшчэ ў змроку нянавісці, недаверу, самоты, безнадзейнасці.

Свята Божага Нараджэння — гэта асаблівы час, калі мы прыгадваем, што зямля не проста прымае Божага Пасланніка, але становіцца Яго  жыллём ужо назаўсёды. У такім «сусед­стве» чалавек не можа адчуваць сябе самотным і пакінутым, ён не павінен планаваць злачынства і крыўды. Аднак гэтае «суседства» становіцца адчувальным толькі праз тых, хто па прыкладу Дзевы Марыі згаджаецца на Божую волю, прымаючы шчырым сэрцам Добрую Вестку.

Няхай Божае Нараджэнне прынясе нам так патрэбны спакой і духоўную сілу, каб зло, якое існуе ў свеце, не знаходзіла больш месца у сэрцах людзей. Бо іх сэрцы прызначаныя быць утульнай калыскай для Збаўцы, Які пры­ходзіць у гэты свет. А прынесеныя Ім благаслаўленне і ласка няхай будуць крыніцай радасці і трывалай надзеі!

 
Са Святам Божага Нараджэння!
З малітвай і найлепшымі пажаданнямі
ксёндз Уладзімір Шымковіч.

 

Уважаемые священнослужители и верующие римско-католической церкви, все дубровенцы, празднующие 25 декабря Рождество Христово!

Эти торжественные светлые дни объединяют наши семьи, побуждают искренне и внимательно относиться ко всем, кто нуждается в нашем участии, помощи и заботе. Нам всем нужны простые и очень важные радости: мир и покой дорогих нам людей, уверенность в завтрашнем дне, добрые отношения с друзьями, коллегами и соседями. Пусть Вифлеемская звезда всегда освещает нам путь, который ведет к достойной и счастливой жизни. Сердечно желаем вам крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения, оптимизма, удачи и успехов во всех начинаниях.

Анатолий ЛУКАШОВ,
председатель Дубровенского райисполкома.
Елена ТИХОНОВА,
председатель Дубровенского районного Совета депутатов.

Дорогие дубровенцы! Сердечно поздравляю  всех христиан-католиков с наступающим светлым Рождеством Христовым!

 Традиционно с этим праздником связывают самые сокровенные планы на будущее, искренние пожелания друг другу любви, благополучия и семейного счастья. Праздник Рождества Христова несет каждому светлые надежды, укрепляет веру в лучшее, наполняет чувствами милосердия, терпения и добра. Желаю всем здоровья и благоденствия, согласия и мира. Пусть в каждом доме всегда царят благополучие, взаимопонимание, тепло и радость, озаренные светом рождественской свечи, любовью родных и близких, теплом домашнего очага!

Александр ДУБОВ,
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

 
 
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Дарагія вернікі каталіцкага веравызнання! Спевам Анёлаў была абвешчана радасная навіна пра нараджэнне ў гора­дзе Давідавым, Бэтлееме, Божага Сына. Кожную нядзелю...
 
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