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Национальный парк "Беловежская пуща" в этом году отмечает 80-летие со дня своего основания

25.12.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Беловежская пуща - один из крупнейших национальных парков Европы, объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО, расположенный на западе Беларуси в пределах Гродненской и Брестской областей. Территория пущи составляет 150 тыс. га, в ней насчитывается свыше 1 тыс. видов флоры и 12 тыс. видов фауны. Средний возраст деревьев здесь около сотни лет, но есть и старожилы - 600-летние дубы-великаны. Многие представители флоры и фауны Беловежской пущи занесены в Красную книгу Беларуси.

Национальный парк "Беловежская пуща" в этом году отмечает 80-летие со дня своего основания

Сведения о девственном лесе Беловежской пущи встречаются еще в V веке до н.э. у Геродота и в Ипатьевской летописи 983 года. Известно, что в ХII веке в пуще подолгу жил русский князь Владимир Мономах, который добывал здесь зубров, туров и благородных оленей. В конце XIV века великий князь Великого княжества Литовского Ягайло объявил пущу заповедной и установил здесь запрет на охоту. В 1588 году был издан Лесной устав, запрещающий в пуще рубку леса.

В 1795 году территория Беловежской пущи вошла в состав Российской империи. Екатерина II разрешила проводить в ней любые охоты, кроме отстрела зубров. Это привело к сокращению численности животных, а медведи и бобры были истреблены полностью. Большой урон лесу нанес обширный пожар 1811 года, а также нашествие наполеоновских войск 1812 года.

При Александре II охота на зубров была ограничена. Сам император, хотя и был страстным охотником, охотился в пуще только один раз - в 1860 году. После этого были введены более строгие меры по охране леса и его богатств. К примеру, для восстановления популяции благородного оленя с 1864 года несколько раз завозили животных из Германии.

В 1888 году Беловежская пуща перешла в собственность царской семьи. За короткий период наращивается численность животных, увеличиваются ассигнования на содержание егерской службы и проведение зимних подкормок. Для отдыха августейших особ выстроен охотничий замок в Беловеже. После завершения его строительства в пуще охотились Александр III, Николай II, великие князья.

Серьезный урон Беловежской пуще нанесла Первая мировая война. В период немецкой оккупации в заповеднике активно вырубались ценные высоковозрастные леса. За два года в Германию было вывезено 4,5 млн кубометров древесины.

После присоединения Западной Беларуси к БССР 25 декабря 1939 года был учрежден Белорусский государственный заповедник "Беловежская пуща". В нем размещался музей Беловежской пущи, который в 1940 году был одним из крупнейших научно-исследовательских и культурно-просветительских учреждений в республике, имел богатые коллекции представителей флоры и фауны пущи.

Деятельность заповедника прервалась с началом Второй мировой войны. По инициативе Германа Геринга в Беловежской пуще было решено создать образцовое охотничье хозяйство для самых титулованных особ Рейха, для чего сберегался лесной массив и значительно сократились лесозаготовки.

В 1944 году в Москве на межправительственной советско-польской встрече было подписано соглашение, согласно которому государственная граница разделила Беловежскую пущу на белорусскую и польскую части. На белорусской стороне продолжилась деятельность заповедника, который в августе 1957 года был преобразован в Государственное заповедно-охотничье хозяйство. Пуща была излюбленным местом охоты высокопоставленных партийных чиновников и глав социалистических стран.

В сентябре 1991 года решением Совета Министров республики был изменен статус пущи. Заповедно-охотничье хозяйство было преобразовано в государственный национальный парк "Беловежская пуща".

14 декабря 1992 года Беловежская пуща была включена в Список природных объектов Всемирного наследия человечества, в который входят наиболее значимые и уникальные природные объекты мира (наряду с озером Байкал, дождевыми лесами Амазонки, водопадом Виктория, Дальневосточной долиной гейзеров и др.). Беловежская пуща стала первым объектом на территории бывшего СССР, удостоенным такого высокого звания.

В 1993 году Беловежская пуща получила статус биосферного заповедника, а в конце 1997 года Совет Европы наградил ее Европейским дипломом как одно из эталонных природоохранных учреждений на континенте. В 2013 году национальный парк "Беловежская пуща" стал партнером Европейской сети PAN Parks и был удостоен "Диплома диких территорий" (Wilderness Diploma). С 2014 года Беловежская пуща по обе стороны границы - трансграничный объект Всемирного наследия под общим названием Biaіowieїa Forest.

Сегодня национальный парк "Беловежская пуща" представляет собой один из крупнейших лесных массивов равнинной Европы, сохранившийся до наших дней в относительно ненарушенном состоянии.

На территории парка расположен Музей природы. По своему оформлению и богатству коллекций он является одним из крупнейших и лучших музеев данного профиля в Беларуси, причем по количеству посетителей (а это около 150 тыс. человек в год) не имеет себе равных в республике. Современное здание эколого-просветительского центра, в котором располагается Музей природы, построено в 2009 году к празднованию 600-летия заповедного режима Беловежской пущи.

В музее имеется три больших и два малых тематических зала общей площадью 1,3 тыс. кв.м, где представлены преимущественно фаунистические коллекции с добавлением отдельных элементов растительного мира.

Недалеко от Музея природы располагаются демонстрационные вольеры с дикими животными площадью около 20 га. В небольшом лесном зоопарке посетители национального парка могут полюбоваться величественными зубрами, грациозными оленями и косулями, увидеть осторожную рысь, волков, медведя, лисицу, некоторые виды хищных птиц, среди которых пристальное внимание привлекает наша самая большая сова - филин ушастый. Кроме аборигенных видов в вольерах содержатся некоторые животные, в разное время завезенные на территорию нашей страны: даниэли, пятнистые олени, енотовидная собака.

В Беловежской пуще под открытым небом располагается археологический музей, представленный экспозицией "Городище позднего бронзового, раннего железного века". Воссозданные жилища и хозяйственные сооружения городища дают детальное представление о характере домостроительства, изготовлении различных орудий труда, гончарных изделий, процессе ткачества, других ремесел и промыслов, распространенных в позднем бронзовом и раннем железном веке.

В национальном парке "Беловежская пуща" разработаны пешие, велосипедные, конные и автобусные экскурсионные маршруты. Путешествуя по ним, туристы смогут увидеть уникальный 600-летный дуб-патриарх, старинную "царскую дорогу" с ажурными мостиками и двуглавыми орлами, усадьбу графов Тышкевичей, низинные болота, напоминающие пейзажи реки Амазонки, а также артефакты, относящиеся к языческому периоду в истории Беловежской пущи.

Одна из жемчужин национального парка "Беловежская пуща" - Поместье белорусского Деда Мороза, открывшееся 16 декабря 2003 года и ставшее известным туристическим брендом страны. Оно занимает почти 15 га. В поместье расположены украшенные ажурной резьбой домики, скульптуры сказочных персонажей.

За прошедшие столетия менялись границы и названия государств. Нетронутым оставалось одно - природоохранный статус Беловежской пущи. Именно государственная защита помогла сохранить для потомков этот древний уголок природы с ее лесами, болотами, лесными озерами, зверями и птицами.

 
 
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  Беловежская пуща - один из крупнейших национальных парков Европы, объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО, расположенный на западе Беларуси в пределах...
 
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