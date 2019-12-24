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Мейвезер обошел по размеру доходов Роналду и Месси

25.12.2019 10:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Издание Forbes обнародовало список самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия, который возглавил боксер Флойд Мейвезер.



С начала "десятых" американец заработал 915 миллионов долларов. Только два поединка против Мэнни Пакьяо и Конора МакГрегора принесли Флойду больше 500 миллионов долларов.

Следом в списке идут главные звезды сегодняшнего футбольного мира Криштиану Роналду и Лионель Месси, заработавшие 800 и 750 миллионов долларов соответственно. 
 
 
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Издание Forbes обнародовало список самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия, который возглавил боксер Флойд Мейвезер.
 
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