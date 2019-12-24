Зацените! Оригинальный способ ведения урока испанской учительницы привел мир в восторг

"Лента.ру" . Ее муж выложил фотографии урока на своей странице в Twitter, передает













Дуке надела на урок облегающий костюм с изображением мышц и внутренних органов. Она рассказала, что заказала купальник на AliExpress, как только увидела его рекламу. Ее муж написал, что жена очень оригинально объяснила анатомию человека своим ученикам. По его словам, дети были в шоке. Супруг назвал ее великой Вероникой.





43-летняя Дуке преподает уже 15 лет, о чем рассказала изданию Bored Panda. Она учит детей естественным наукам, искусству, а также языкам. Сейчас она преподает у третьеклассников и постоянно старается визуализировать знания для детей. По ее словам, она применяет этот метод на уроках истории, а также на английском и испанском, показывая карточки со словами.





Пост набрал на момент написания новости более 65 тыс. лайков и 13 тыс. ретвитов. В комментариях назвали урок зрелищным и добавили, что нужно больше учителей с таким рвением. Один из пользователей написал, что у Дуке хорошее тело для этого костюма, потому что на его теле кишечник выйдет из груди, если он наденет костюм.



