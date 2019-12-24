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Минское «Динамо» играет в гостях против пекинского «Куньлуня». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» завершает сегодня дальневосточное турне. В Пекине «зубры» сыграют против местного «Куньлуня».
Подопечные Крэйга Вудкрофта во второй раз за сезон потерпели 10 поражений подряд и находятся на пороге повторения исторического антирекорда. Особенно обидным получился последний проигрыш: ведя 3:0 за 13 минут до сирены, «зубры» уступили 3:4 «Амуру».
Не лучшим образом обстоят в последнее время дела и у соперника «Динамо». «Куньлунь» проиграл два последних матча с общим счетом 3:11, а сегодня выйдут на лед без ряда лидеров атаки: Адама Крэкнелла, Олли Палолы, Жильбера Брюле. Дошло до того, что во второй пятерки в атаку заявлен защитник Тревор Мерфи.
«Куньлунь»: Смит (Грубец); Челиос – Бартли, Вон – Локхарт – Фу; Райнхарт – Шустр (А), Мёрфи – Миллер (А) – Ип (К); Осипов – Спроул, Уэрек – Кейн – Смит-Пелли; Максимов – Скворцов – Мэги.
«Динамо-Минск»: Тэйлор (Толопило); Граньяни (А) – Денисов, А. Костицын (К) – Ковыршин – Спунер; Морроу – Знахаренко, Мартынов – Паре – Пулккинен; Готовец – Евенко, Павлович (А) – Демков – Стефанович; Крыскин – Казьянин, Грецкий – Китаров – Дроздов.
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SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало — в 14.30.
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Минское «Динамо» завершает сегодня дальневосточное турне. В Пекине «зубры» сыграют против местного «Куньлуня».
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