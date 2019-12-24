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Зимние дни открытых дверей стартуют в БГУ 26 декабря

25.12.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Зимние дни открытых дверей стартуют в БГУ 26 декабря

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

Первыми 26 декабря абитуриентов встретят биологический факультет и факультет доуниверситетского образования. Экономический факультет и Лицей БГУ приглашают всех желающих 27 декабря. На следующий день, 28 декабря, примет гостей химический факультет.

Сразу после новогодних праздников, 3 января, абитуриентов ждут на механико-математическом, филологическом и факультете радиофизики и компьютерных технологий. Преподаватели факультетов прикладной математики и информатики, международных отношений и исторического ответят на вопросы школьников 4 января. Факультет журналистики приглашает абитуриентов 8 января.

Самым насыщенным для старшеклассников станет 9 января. В этот день для них распахнут двери факультеты географии и геоинформатики, социокультурных коммуникаций, философии и социальных наук, юридический, Международный экологический институт имени А.Д. Сахарова, а также Юридический колледж. Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла приглашает будущих студентов 10 января, а Институт бизнеса и физический факультет — 11 января. Военный факультет встретит абитуриентов 15 февраля.

График посещения факультетов размещен на сайте «Абитуриент БГУ».

Источник: БелТА

 
 
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Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета. Первыми 26 декабря абитуриентов встретят биологический факультет и факультет доуниверситетского образования....
 
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