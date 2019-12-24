Мороз и снег – к выходным. Погода в Беларуси на ближайшие дни

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ощутить радость от катания на лыжах, санках и коньках в Беларуси пока не позволяют атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие к нам с юга Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшие дни будет дождливо и тепло. Погода изменится лишь к выходным. Небольшой мороз и снег к нам принесут западные ветра с севера Скандинавии.

Дожди и немного мокрого снега. Синоптики рассказали о погоде на неделю



