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Мороз и снег – к выходным. Погода в Беларуси на ближайшие дни

25.12.2019 14:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ощутить радость от катания на лыжах, санках и коньках в Беларуси пока не позволяют атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие к нам с юга Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшие дни будет дождливо и тепло. Погода изменится лишь к выходным. Небольшой мороз и снег к нам принесут западные ветра с севера Скандинавии.

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Мороз и снег – к выходным. Погода в Беларуси на ближайшие дни

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Новости Беларуси. Ощутить радость от катания на лыжах, санках и коньках в Беларуси пока не позволяют атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие к нам...
 
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