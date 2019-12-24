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У белорусских школьников начались зимние каникулы: как провести время с пользой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У белорусских школьников начались зимние каникулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз они продлятся дольше обычного. К занятиям ученики вернутся лишь 13 января.
Учреждения образования подготовили многочисленные мероприятия. Не надо забывать, что в стране продолжается праздничный марафон «Наши дети». Запланировано немало познавательных экскурсий. Педагоги также помнят, что каникулы – это и прекрасное время для активной физкультурно-оздоровительной работы.
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Новости Беларуси. У белорусских школьников начались зимние каникулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз они продлятся дольше обычного. К...
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