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У белорусских школьников начались зимние каникулы: как провести время с пользой

25.12.2019 14:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У белорусских школьников начались зимние каникулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз они продлятся дольше обычного. К занятиям ученики вернутся лишь 13 января.

Учреждения образования подготовили многочисленные мероприятия. Не надо забывать, что в стране продолжается праздничный марафон «Наши дети». Запланировано немало познавательных экскурсий. Педагоги также помнят, что каникулы – это и прекрасное время для активной физкультурно-оздоровительной работы.

У белорусских школьников начались зимние каникулы: как провести время с пользой

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Новости Беларуси. У белорусских школьников начались зимние каникулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз они продлятся дольше обычного. К...
 
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